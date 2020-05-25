شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار غزيرة وبرد على أبها أول أيام العيد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقوا من خلالها هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد على أبها أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، تقلبات جوية بعدة مناطق وذلك اليوم الاثنين ثاني أيام عيد الفطر، بمشيئة الله.

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وتتمثل الحالة الجوية في نشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كما توقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، نجران.