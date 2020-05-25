صحة المدينة تنقل مرضى مستشفى خاص لعدة مستشفيات

أكملت مديرية الشوؤن الصحية بالمدينة المنورة عملية نقل 62 مريضا من مستشفى خاص، وتوزيعهم على باقي المستشفيات -خلال يومين- للاستفادة المثلى من الأَسِرة في مستشفيات المنطقة.

وبحسب مصادر وفقاً لصحيفة “الوطن” فقد تم وضع خطة إخلاء قبل التنسيق مع مستشفيات المنطقة الخاصة والحكومية ونقل المرضى الـ62، إذ قامت بنقل 38 مريضا في اليوم الأول، و24 في اليوم الثاني، وتوزيعهم على مستشفيات «ينبع، الحناكية، خيبر»، التي استعدت لاستقبال الحالات مبكرا، إضافة إلى استقبال مستشفى خاص آخر وسط المدينة 18 % من مجمل الحالات، مسخرا إمكاناته لخدمة المرضى.

وتناولت المديرية نقل المرضى، بعضهم حالات حرجة، إلى المستشفيات بواسطة آليات إسعافية مجهزة وإيصالهم للمستشفيات، كما أشرف على

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