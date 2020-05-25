خادم الحرمين مغرداً : نرى الأمل في قادم أيامنا متحلين بالعزم والإيجابية

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تغريدة من حسابه الرسمي على تويتر: “نحمد الله أن أكرمنا بحلول عيد الفطر المبارك بعد أن منَّ علينا بصيام شهر رمضان وقيامه”. وأضاف -حفظه الله-: “‏نرى الأمل في قادم أيامنا متحلين بالعزم والإيجابية؛ لنتجاوز كل بلاء. ونسأل الله أن يعيده علينا وعلى العالم أجمع ونحن أعز شأنًا، وأحسن حالاً. ‏وكل عام وأنتم بخير”. اظهر المزيد

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