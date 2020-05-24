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الشيخ عبدالكريم الخضير يوضح ضوابط صيام الست من شوال

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ضوابط صيام الست من شوال اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

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وقال الشيخ الخضير في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “يسن صيام الست من شوال لحديث: (من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله)، وتجزئ من أول الشهر وأوسطه وآخره، وأن تكون متتابعة ومتفرقة على أن تكون في شوال.

وأضاف الشيخ الخضير “تصام الست بعد تمام صيام رمضان على أن جمعًا من أهل العلم لا يشترطون تقدم قضاء رمضان على صوم الست ولا غيرها من التنفل، والمسألة خلافية”.

 

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