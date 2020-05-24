السعودية تكشف حقيقة استئناف صلاة الجماعة في المساجد الخميس المقبل

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن مصادر، "نفيها صدور أي أوامر أو قرارات بهذا الشأن، واستمرار تعليق الصلاة في المساجد، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد".

وأضافت: "أي مستجدات بهذا الشأن سيتم إعلانها رسميا من قبل جهات الاختصاص".

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وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 2399 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، 21% منهم إناث و79% ذكور، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 72560.

كما أعلن تسجيل 2284 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 43520. وقال إن إجمالي حالات الوفاة في المملكة بلغ 390 بعد تسجيل 11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الجهات الأمنية في السعودية الجمعة الماضي، تطبيق قرار منع التجول الشامل في مدن ومناطق المملكة حتى يوم الأربعاء المقبل.