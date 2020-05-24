"أنصار الله": غارات التحالف على صعدة وفرض الحصار لن يجلب الأمان "للمعتدين"

القاهرة - سبوتنيك. وقال عبد السلام وهو رئيس الوفد المفاوض في "أنصار الله"، في تغريدة على حسابه في "تويتر":
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وأضاف أن "الإصرار على تكريس التوحش والدموية وفرض الحصار على اليمن لن يجلب ذلك للمعتدين أي أمن".
وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، اتهم في وقت سابق اليوم، التحالف العربي، بشن أكثر من 48 غارة على محافظات الجوف ومأرب وحجة وصعدة". وذكر أن الغارات الجوية على محافظة صعدة خلفت قتلى وجرحى.
وأكد العميد سريع، أن "التصعيد الجوي المتواصل ستكون له عواقب وخيمة على قوى العدوان (التحالف)، وعليها تحمل تبعات ذلك".
وأعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، اليوم، مقتل 2 وإصابة 3 آخرين بغارة للتحالف العربي على الطريق العام في منطقة مران بمديرية حيدان جنوب غربي صعدة.
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