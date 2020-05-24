وزير المالية السعودي: اقتصاد المملكة لديه القدرة على التعامل بمرونة واحترافية مع تداعيات كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير المالية السعودي متانة اقتصاد المملكة وقدرته على التعامل مع عجز الموازنة وتراجع الإيرادات. وأضاف وزير المالية السعودى فى تصريحات نقلتها وكالة " رويترز ":" اقتصاد المملكة لديه القدرة على التعامل بمرونة واحترافية مع تداعيات أزمة كورونا رغم الحاجة الملحة لخفض النفقات"

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