أمير الكويت يدعو إلى تغليب المصلحة الوطنية والتوحد في مواجهة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: الحسيني البجلاتي

أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، عن بالغ أسفه لما تبثه بعض وسائل الإعلام من مغالطات لا تتفق وحرمة الشهر وخطورة الظروف، مطالباً بالالتزام بسمو الرسالة الإعلامية. وقال: «أود أن أشير بأسف بالغ إلى ما تبثه وتتناقله بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من مغالطات وإساءات مؤذية لا تتفق مع حرمة الشهر الفضيل ولا مع خطورة الظروف العصيبة التي تشهدها البلاد والتي لا تمثل إصلاحاً أو تقويماً لما يثار، وأدعو الجميع إلى الالتزام بسمو الرسالة الإعلامية والحرص على ممارسة دورها الإيجابي المسؤول في دعم المجهود المشترك لدحر هذا الوباء والقضاء عليه».

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وهنأ الأمير في كلمة له، أمس الجمعة، المواطنين والمقيمين بمناسبة عيد الفطر، وأشاد بدور العاملين في الصفوف الأولى لمواجهة كورونا من منتسبي جميع الجهات الحكومية والأهلية، كما أشاد بدور المواطنين والمقيمين والتزامهم بالإجراءات الحكومية، الأمر الذي من شأنه سيسهم في عودة الحياة الطبيعية التي نتطلع إليها جميعاً. وقال: «عظيم التقدير والامتنان لمن توفاهم الله وهم في مواجهة وباء كورونا..ونحتسبهم عند الله من الشهداء».

وأكد أن الجائحة التي تمر بها الكويت والعالم تستدعي استخلاص العبر لأنها ستترك آثارها على جميع نواحي الحياة، وشدد على أن تداعيات كورونا تفرض على الحكومة ومجلس الأمة وعلى كل مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة اعتماد نهج جديد لمواجهة هذا التحدي الجاد.

وقال: «إن هذه الجائحة التي يمر بها وطننا العزيز والعالم أجمع وبكل قساوتها وآثارها تستدعي منا وكما ذكرت لكم في مناسبة سابقة استخلاص المواعظ والعبر فعالم الغد بعد وباء كورونا لن يكون على ما هو عليه قبل هذه الجائحة وإنما ستترك تداعيات مباشرة ومؤثرة محلياً وإقليمياً وعالمياً على مختلف نواحي الحياة سواء منها الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها، الأمر الذي يفرض على الحكومة وعلى مجلس الأمة وعلى كل مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة اعتماد نهج جديد لمواجهة هذا التحدي الجاد، نهج يعيد رسم كويت المستقبل يطال نمط حياتنا وسلوكنا ويستهدف تصويب مساراتنا عبر خطوات فعالة تنسجم مع متطلبات هذه المرحلة وتداعياتها، ولن يتأتى ذلك إلا بالتعاون والتعاضد وتضافر الجهود وتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس وتغليب المصلحة الوطنية العليا وجعلها فوق كل اعتبار». وأعلنت الكويت،أمس ، تسجيل 955 إصابة بالفيروس ليصبح الإجمالي 19564 ، كما تم تسجيل 9 وفيات ليصبح المجموع 138 حالة.