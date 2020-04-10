السعودية تحظر التجول في 6 أحياء بالمدينة المنورة

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، حظر التجول الكلي في 6 أحياء بالمدينة المنورة، غربي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس" عن مسؤول بوزارة الداخلية (لم تسمه) قوله، إنه تم "منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في أحياء بالمدينة المنورة ابتداءً من الجمعة وحتى إشعار آخر".

ويشمل القرار أحياء الشريبات، وبني ظفر، وقربان، والجمعة، وجزء من الإسكان، وبني خدرة بالمدينة المنورة.

ووفق المصدر ذاته، أوضحت وزارة الداخلية، أن "هذا الإجراء من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة".

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ودعت جميع المواطنين إلى الإلتزام بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.

والإثنين، فرضت السعودية حظر تجوال كامل في 5 مدن كبرى، و4 محافظات.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة السعودية 364 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات 3651، بينها 47 وفاة.

وحتى ظهر الجمعة، بلغت إصابات كورونا حول العالم أكثر من مليون و619 ألفا، و تجاوزت الوفيات 97 ألفا، بينما وصل عدد المتعافين لنحو 365 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.