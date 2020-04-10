كورونا.. ارتفاع الضحايا في المغرب ولبنان وفلسطين

عواصم عربية/ الخليج 365



ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في المغرب ولبنان وفلسطين، الجمعة، عقب تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

في المغرب، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع وفيات كورونا إلى 105، إثر تسجيل 8 حالات جديدة، فيما بلغت الإصابات 1431، عقب الكشف عن 57 حالة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان على الموقع الخاص بفيروس كورونا، إن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 114، بعد تماثل 6 حالات جديدة للشفاء.

في السياق، أعلنت الصحة اللبنانية، تسجيل وفاة جديدة بالفيروس رفعت الإجمالي إلى 20، إضافة إلى 27 إصابة جديدة رفعت الحصيلة إلى 609.

وقالت الوزارة في بيان إن "من بين الإصابات هناك 28 حالة حرجة، و20 وفاة، و67 حالة شفاء".



كما أعلنت الحكومة الفلسطينية تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 266.



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وأوضح إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة أن المصابين من بلدتي أرطاس بمحافظة بيت لحم (جنوب)، وبلدة صوريف بمحافظة الخليل (جنوب).

ومن بين المصابين الثلاثة طفلة بعمر 7 سنوات.

وذكر ملحم أن من بين مجمل الإصابات، 13 حالة في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.



وأشارت بيانات صادرة عن الصحة الفلسطينية، الجمعة، إلى تعافي 45 مصابا، بينهم 9 من قطاع غزة.



وحتى صباح الجمعة، بلغت إصابات كورونا حول العالم أكثر من مليون و614 ألفا، والوفيات تجاوزت 96 ألفا، بينما المتعافين نحو 363 ألفا.

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