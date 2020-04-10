الدفاع التركية: تحييد 6 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي سوريا

أنقرة/ الخليج 365

أعلن الجيش التركي تحييد 6 إرهابيين من منظمة "بي كا كا/ي ب ك" في مناطق عملياته شمالي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان الجمعة، إنه جرى تحييد الإرهابيين من قبل القوات الخاصة (الكوماندوز)، إثر قيامهم بمحاولات تسلل وشن هجمات.

وأشارت إلى تحييد إرهابي من المنظمة في منطقة عملية "درع الفرات" و3 آخرين في منطقة "غصن الزيتون" فضلا عن إرهابيين إثنين في منطقة "نبع السلام".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.