الحوثيون يتهمون التحالف بشن 8 غارات شمالي اليمن

صنعاء / الخليج 365



اتهمت جماعة "الحوثي" في اليمن، الجمعة، التحالف العربي بقيادة السعودية، بشن 8 غارات جوية على محافظتي حجة والجوف شمالي البلاد.



وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن "طيران العدوان (التحالف) شن 6 غارات جوية على مديرية حرض في حجة، المرتبطة بحدود برية مع السعودية".



وأضافت أن "الطيران ذاته شن غارتين جويتين على مديرية "خب والشعب" أكبر مديريات الجوف.



ولم تتطرق القناة إلى ما إذا كانت الغارات الجوية أسفرت عن خسائر من عدمها، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل التحالف حول الأمر.



والخميس، اتهمت القوات الحكومية اليمنية جماعة الحوثي بخرق وقف إطلاق النار الذي أعلنه التحالف من جانب واحد في عدة جبهات بالبلاد.



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والأربعاء، أعلن التحالف العربي وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، بداية من الخميس، مع إمكانية تجديده، تلبية لدعوة أممية متكررة بشأن وقف إطلاق النار لمواجهة فيروس كورونا.



ورحبت الحكومة اليمنية بالمبادرة وأعلنت التزامها بها، فيما اتهمت جماعة الحوثي التحالف بالاستمرار في التصعيد العسكري بعدة جبهات.



وسجلت اليمن صباح الجمعة أول إصابة بكورونا في محافظة حضرموت (شرق)، في الوقت الذي يعاني البلد من انهيار شبه تام في كافة القطاعات، لاسيما القطاع الصحي، وأصبح 80% من سكانه بحاجة لمساعدات إنسانية، جراء الحرب المستمرة منذ 6 أعوام.

ومنذ عام 2015، يدعم التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء جنوب المملكة، منذ 2014.

وأصاب الفيروس، حتى صباح الجمعة، نحو مليون و606 آلاف شخص في العالم، توفي منهم أكثر من 95 ألفا، فيما تجاوز عدد المتعافين 356 ألفا.

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