أول تعليق من مسؤول أمريكي بعد تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية

قال شينكر في مؤتمر عبر الهاتف إنه "إذا كان الكاظمي قوميا عراقيا ملتزما بتحقيق السيادة للعراق ومحاربة الفساد، فسيكون ذلك أمراً عظيماً للعراق"، مردفاً: "نعتقد أنه سيكون رائعاً لعلاقتنا الثنائية"؛ وفقا لشبكة "رووداو".

من جانب آخر، ذكر شينكر أن "تهديد الميليشيات المدعومة من إيران للقوات الأمريكية ما زال كبيراً".

وأضاف أن "واشنطن تتعامل بحذر مع إعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنته "كتائب حزب الله" المدعومة من إيران".

بدوره قال الكاظمي حال تكليفه "مع تكليفي بمهمة رئاسة الحكومة العراقية، أتعهد أمام شعبي الكريم، بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها، وتصون سيادة الوطن وتحفظ الحقوق، وتعمل على حل الأزمات، وتدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام".

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح عقب اعتذار عدنان الزرفي، أمس الخميس، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة، بحضور رؤساء مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، فضلاً عن عدد من رؤساء الكتل والقوى السياسية.