وأفادت القناة العبرية الـ"12"، اليوم الجمعة، بأن الوزارة سجلت نحو 10,095 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حتى الآن، وسط تحذيرات كبيرة من تفشي الفيروس في البلاد، خاصة وأنه في ازدياد.
وأكدت الصحة الإسرائيلية أنه من بين الـ 10,095 إصابة، بينهم 164 في حالة صحية حرجة، و178 في حالة متوسطة و8600 في حالة خفيفة، في حين تم شفاء 1061 حالة من المصابين بالفيروس.
وفرضت إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، إغلاقا تاما، في عموم البلاد، لمنع احتفال اليهود بعيد الفصح، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية، في وقت سابق، أمرا يلزم المواطنين بوضع الكمامات أو الأقنع الواقية لدى خروجهم من المنازل دون استثناء.
وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف حالة إصابة وأكثر من 3300 حالة وفاة.
© Sputnik . Mohamed Hassn
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كانت هذه تفاصيل خبر وسط تحذير داخلي من تفشيه... ارتفاع وفيات كورونا في إسرائيل إلى 93 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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