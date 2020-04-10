وسط تحذير داخلي من تفشيه... ارتفاع وفيات كورونا في إسرائيل إلى 93

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، اليوم الجمعة، بأن الوزارة سجلت نحو 10,095 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حتى الآن، وسط تحذيرات كبيرة من تفشي الفيروس في البلاد، خاصة وأنه في ازدياد.

وأكدت الصحة الإسرائيلية أنه من بين الـ 10,095 إصابة، بينهم 164 في حالة صحية حرجة، و178 في حالة متوسطة و8600 في حالة خفيفة، في حين تم شفاء 1061 حالة من المصابين بالفيروس.

وفرضت إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، إغلاقا تاما، في عموم البلاد، لمنع احتفال اليهود بعيد الفصح، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية، في وقت سابق، أمرا يلزم المواطنين بوضع الكمامات أو الأقنع الواقية لدى خروجهم من المنازل دون استثناء.

Advertisements

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف حالة إصابة وأكثر من 3300 حالة وفاة.