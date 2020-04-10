مكالمة تجمع الملك سلمان وترمب وبوتين

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بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مشترك، ليل الخميس الجمعة، استقرار أسواق الطاقة.

وشهد الاتصال استعراض الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة أوبك + وأهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة لدعم نمو الاقتصاد العالمي، وفقا لوكالة واس.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي ترمب إنه أجرى اتصالاً بالعاهل السعودي والرئيس الروسي بشأن إنتاج النفط وقال ترمب إن الدول المنتجة للنفط، وفي مقدمتها السعودية، ومنظمة أوبك، قريبة من التوصل لاتفاق على خفض الإنتاج لرفع الأسعار.

وجاءت المكالمة بعد إعلان تحالف أوبك بلاس بالأمس خفض إنتاج النفط بواقع عشرة ملايين برميل يوميا في (مايو – يونيو) 2020 من أجل رفع الأسعار المنهارة جراء أزمة فيروس كورونا.

وقالت أوبك ومنتجو النفط في التحالف إن التخفيضات ستتقلص بين (يوليو – ديسمبر) إلى ثمانية ملايين برميل يوميا ثم يجري تخفيفها مجددا إلى ستة ملايين برميل يوميا بين (يناير وأبريل) 2021 وأعلنت أوبك بلاس أنها ستعقد مؤتمرا آخر عن بعد في العاشر من يونيو القادم لتقييم السوق.