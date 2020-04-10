الكويت تتهيأ لفرض حظر تجوال شامل لمواجهة كورونا

الكويت/ الخليج 365

قرر مجلس الوزراء الكويتي ، ليل الحميس، تكلیف الفرق المتخصصة والجھات المعنیة بإعداد واستكمال كافة المتطلبات اللازمة لوضع الخطط التنفیذیة للتعامل مع حالة إعلان الحظر الشامل للتجول في كل مناطق الكویت.

أعلن ذلك وزير الداخلية الكويتي في بيان صحافي، عقب اجتماع برئاسة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وقال الصالح، إن ذلك يهدف لتجنب أي عقبات محتملة قد تصاحب التنفیذ.



ويعد القرار تمهيدا لفرض حظر شامل في مواجهة فيروس كورونا، بعد ان فرضت الكويت الحظر الجزئي من الخامسة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي من 22 مارس/ آذار الماضي.

وأضاف أن المجلس كلف الإدارة العامة للطیران المدني بإصدار تعمیم یسمح بموجبه بتسییر رحلات جویة لكافة شركات الطیران لسفر الراغبین من المقیمین في البلاد إلى أوطانھم.



وأوقفت الكويت في 11 مارس/ آذار الماضي جميع الرحلات التجارية من والى مطار الكويت.

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في وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 55 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 910.



وذكرت الوزراة في بيانها اليومي حول مستجدات كورونا، أن "مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة، بلغ 22، منها 8 حرجة و14 مستقرة".

وأضافت أن حالات الشفاء بلغت 111، فيما سجلت البلاد حتى الآن وفاة واحدة بالوباء.

وتخطت حصيلة وفيات كورونا حول العالم، مساء الخميس، 95 ألف شخص، بزيادة أكثر من 5 آلاف حالة خلال ساعات.

وأظهرت أرقام منصة "ورلدو ميتر" المتخصصة في متابعة مختلف الإحصاءات حول العالم أن حصيلة الوفيات وصلت 95 ألفا و47 حالة وفاة.

فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا مليون و593.515 حالة حتى منتصف ليل الخميس.

كذلك تجاوزت حصيلة المتعافين من الفيروس حتى الساعة نفسها عتبة 355 ألفا، وفق المنصة ذاتها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.