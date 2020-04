دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady Dracast تطلق مجموعة اضاءة LED لمصوري الفيديو المبتدئين والمحترفين

اعلنت شركة Dracast عن مجموعة من حزم الإضاءة تستهدف فيها مصوري الفيديو وصناع المحتوى وخصيصاً مدوني الفيديو على يوتيوب، تم طرح خمس مجموعات هي Vlog Basic Lighting Kit و Online Influencer 3-Light Kit وايضاً Video Conference 3-Light Starter Kit و Video Conference Essential 3-Light Kit واخيراً Video Conference Deluxe 3-Light Kit. © القيادي Dracast تطلق مجموعة اضاءة LED لمصوري الفيديو المبتدئين والمحترفين * مجموعة Dracast Vlog Basic Lighting Kit

مجموعة Vlog Basic Lighting Kit تتكون من مصباح دائري LED Halo

ثنائي اللون قياس 13.5 بوصة والذي يوفر إضاءة شاملة ومنتشرة مما يجعلها مخصصة

لمدوني الفيديو.

© alqiyady Dracast تطلق مجموعة اضاءة LED لمصوري الفيديو المبتدئين والمحترفين

تحتوي هذه الحزمة ايضاً على مصابيح الكاميرا LED Camlux Pro ثنائية اللون

وهي مثالية لكي توفر Fill عند الحاجة، كل من الأضواء قابلة للتعديل في الطاقة

وكذلك درجة حرارة اللون من 3200 كلفن الى 5600 كلفن، تتضمن المجموعة

أيضًا حاملات اضاءة مضغوطة وقابلة للطي.

سعر المجموعة يبلغ 130$ دولار امريكي. * مجموعة Dracast Online Influencer 3-Light Kit

تتكون مجموعة Influencer 3-Light Kit من Ring Light ثنائي اللون

وخفيف الوزن قياس 18 بوصة مع خيار العمل بواسطة البطارية، تتمتع هذه الحزمة

بمساحة أكبر للعمل نظراً لقياس الحلقة الضوئية الاوسع.

© alqiyady Dracast تطلق مجموعة اضاءة LED لمصوري الفيديو المبتدئين والمحترفين

تضاعف المجموعة أيضًا عدد مصابيح Camlux Pro ثنائية اللون مما يضفي

مرونة أكبر عند اعداد الإضاءة المحيطة الخاصة بك مع أربع بطاريات قابلة للشحن

وثلاث حوامل إضاءة.

سعر المجموعة يبلغ 170$ دولار امريكي. * مجموعة Dracast Video Conference 3-Light Starter Kit

تتكون مجموعة الفيديو 3-Light Starter Kit من اثنين من مصابيح LED

ثنائية اللون من سلسلة Camlux 280-LED ومجموعة ضوء Camlux Pro

ثنائية اللون على الكاميرا.

© alqiyady Dracast تطلق مجموعة اضاءة LED لمصوري الفيديو المبتدئين والمحترفين

توفر جميع المصابيح طاقة قابلة للتعديل ودرجة حرارة ألوان 3200-5600 كلفن،

جميع الأضواء تأتي مع بطاريات قابلة للشحن وحوامل إضاءة قابلة للطي،

Advertisements

سعر المجموعة يبلغ 170$ دولار امريكي. اقرأ ايضاً | اضاءة Chimera F3 للتصوير الاحترافي داخل الاستوديو

تتم ترقية مجموعة أدوات الفيديو الأساسية الأساسية المكونة من 3 مصابيح

لمضاعفة الطاقة تقريبًا باستخدام مصباحين LED 500 ثنائي اللون

من الفئة الفضية 500 LED وضوء واحد على الكاميرا ثنائي اللون

من سلسلة Camlux.

© alqiyady Dracast تطلق مجموعة اضاءة LED لمصوري الفيديو المبتدئين والمحترفين

يشمل ضوء Camlux على بطارية وشاحن، يتم تضمين Barndoors

مع LED500s لتوجيه الضوء والتحكم زاوية الاشعاع، يتم تضمين ثلاثة

حوامل ضوء قابلة للتعديل للدعم.

سعر المجموعة يبلغ 300$ دولار امريكي. * مجموعة Dracast Video Conference Deluxe 3-Light Kit

أخيرًا، تم تصميم مجموعة أدوات الفيديو Video Deluxe Deluxe 3-Light

لأولئك الذين يتطلعون إلى صناعة فيديو بشكل استثنائي.

© alqiyady Dracast تطلق مجموعة اضاءة LED لمصوري الفيديو المبتدئين والمحترفين

تتكون الحزمة من مجموعة مصابيح LED ثنائية اللون من سلسلة LED1000

الفضية بالاضافة الى مصباح ثنائي اللون LED500 من السلسلة الفضية وتستطيع

ان تضيء مساحة عمل واسعة بشكل مريح مع توفير درجة حرارة ألوان قابلة للتعديل

من 3200-5600 كلفن لتتناسب مع الإضاءة المحيطة أو درجة لون البشرة.

© alqiyady Dracast تطلق مجموعة اضاءة LED لمصوري الفيديو المبتدئين والمحترفين

تشمل الحزمة ايضاً على Barndoors لـ LED500 للمساعدة في ضبط

زاوية الاشعاع بالاضافة الى ثلاثة حوامل إضاءة قابلة للتعديل لسهولة الإعداد.

سعر المجموعة يبلغ 700$ دولار امريكي.

The post Dracast تطلق مجموعة اضاءة LED لمصوري الفيديو المبتدئين والمحترفين appeared first on Creative School Arabia.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي