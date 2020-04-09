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اعلنت شركة Dracast عن مجموعة من حزم الإضاءة تستهدف فيها مصوري الفيديو وصناع المحتوى وخصيصاً مدوني الفيديو على يوتيوب، تم طرح خمس مجموعات هي Vlog Basic Lighting Kit و Online Influencer 3-Light Kit وايضاً Video Conference 3-Light Starter Kit و Video Conference Essential 3-Light Kit واخيراً Video Conference Deluxe 3-Light Kit. © القيادي Dracast تطلق مجموعة اضاءة LED لمصوري الفيديو المبتدئين والمحترفين * مجموعة Dracast Vlog Basic Lighting Kit
مجموعة Vlog Basic Lighting Kit تتكون من مصباح دائري LED Halo
ثنائي اللون قياس 13.5 بوصة والذي يوفر إضاءة شاملة ومنتشرة مما يجعلها مخصصة
لمدوني الفيديو.
© alqiyady Dracast تطلق مجموعة اضاءة LED لمصوري الفيديو المبتدئين والمحترفين
تحتوي هذه الحزمة ايضاً على مصابيح الكاميرا LED Camlux Pro ثنائية اللون
وهي مثالية لكي توفر Fill عند الحاجة، كل من الأضواء قابلة للتعديل في الطاقة
وكذلك درجة حرارة اللون من 3200 كلفن الى 5600 كلفن، تتضمن المجموعة
أيضًا حاملات اضاءة مضغوطة وقابلة للطي.
سعر المجموعة يبلغ 130$ دولار امريكي. * مجموعة Dracast Online Influencer 3-Light Kit
تتكون مجموعة Influencer 3-Light Kit من Ring Light ثنائي اللون
وخفيف الوزن قياس 18 بوصة مع خيار العمل بواسطة البطارية، تتمتع هذه الحزمة
بمساحة أكبر للعمل نظراً لقياس الحلقة الضوئية الاوسع.
© alqiyady Dracast تطلق مجموعة اضاءة LED لمصوري الفيديو المبتدئين والمحترفين
تضاعف المجموعة أيضًا عدد مصابيح Camlux Pro ثنائية اللون مما يضفي
مرونة أكبر عند اعداد الإضاءة المحيطة الخاصة بك مع أربع بطاريات قابلة للشحن
وثلاث حوامل إضاءة.
سعر المجموعة يبلغ 170$ دولار امريكي. * مجموعة Dracast Video Conference 3-Light Starter Kit
تتكون مجموعة الفيديو 3-Light Starter Kit من اثنين من مصابيح LED
ثنائية اللون من سلسلة Camlux 280-LED ومجموعة ضوء Camlux Pro
ثنائية اللون على الكاميرا.
© alqiyady Dracast تطلق مجموعة اضاءة LED لمصوري الفيديو المبتدئين والمحترفين
توفر جميع المصابيح طاقة قابلة للتعديل ودرجة حرارة ألوان 3200-5600 كلفن،
جميع الأضواء تأتي مع بطاريات قابلة للشحن وحوامل إضاءة قابلة للطي،
سعر المجموعة يبلغ 170$ دولار امريكي. اقرأ ايضاً | اضاءة Chimera F3 للتصوير الاحترافي داخل الاستوديو
تتم ترقية مجموعة أدوات الفيديو الأساسية الأساسية المكونة من 3 مصابيح
لمضاعفة الطاقة تقريبًا باستخدام مصباحين LED 500 ثنائي اللون
من الفئة الفضية 500 LED وضوء واحد على الكاميرا ثنائي اللون
من سلسلة Camlux.
© alqiyady Dracast تطلق مجموعة اضاءة LED لمصوري الفيديو المبتدئين والمحترفين
يشمل ضوء Camlux على بطارية وشاحن، يتم تضمين Barndoors
مع LED500s لتوجيه الضوء والتحكم زاوية الاشعاع، يتم تضمين ثلاثة
حوامل ضوء قابلة للتعديل للدعم.
سعر المجموعة يبلغ 300$ دولار امريكي. * مجموعة Dracast Video Conference Deluxe 3-Light Kit
أخيرًا، تم تصميم مجموعة أدوات الفيديو Video Deluxe Deluxe 3-Light
لأولئك الذين يتطلعون إلى صناعة فيديو بشكل استثنائي.
© alqiyady Dracast تطلق مجموعة اضاءة LED لمصوري الفيديو المبتدئين والمحترفين
تتكون الحزمة من مجموعة مصابيح LED ثنائية اللون من سلسلة LED1000
الفضية بالاضافة الى مصباح ثنائي اللون LED500 من السلسلة الفضية وتستطيع
ان تضيء مساحة عمل واسعة بشكل مريح مع توفير درجة حرارة ألوان قابلة للتعديل
من 3200-5600 كلفن لتتناسب مع الإضاءة المحيطة أو درجة لون البشرة.
© alqiyady Dracast تطلق مجموعة اضاءة LED لمصوري الفيديو المبتدئين والمحترفين
تشمل الحزمة ايضاً على Barndoors لـ LED500 للمساعدة في ضبط
زاوية الاشعاع بالاضافة الى ثلاثة حوامل إضاءة قابلة للتعديل لسهولة الإعداد.
سعر المجموعة يبلغ 700$ دولار امريكي.
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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.