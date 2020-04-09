الداخلية السعودية تصدر بيانا جديدا بشأن الفئات المستثناة من حظر التجوال

وقال مصدر مسؤول في الداخلية السعودية، وفق بيان منشور على
الوزارة بموقع "تويتر": "إلحاقا لما سبق الإعلان عنه، سريان السماح لجميع مندوبي التوصيل التابعين للتطبيقات المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل في جميع مناطق المملكة وعلى مدار الـ24 ساعة".
مصدر مسؤول بوزارة الداخلية:— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 9, 2020
سريان السماح لجميع مندوبي التوصيل التابعين للتطبيقات المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل في جميع مناطق المملكة وعلى مدار 24 ساعة . pic.twitter.com/MACzIyTaum
وتابع المصدر بقوله "سيتم السماح بتطبيق خدمات المطاعم ما عدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم للطلبات الخارجية عن طريق طلبات التوصيل أو أسطولها الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة حتى الساعة العاشرة مساء في جميع مناطق المملكة".
واستطرد المسؤول في الداخلية السعودية بقوله "ولكن سيشترط حمل بطاقة عمل إلكترونية نشطة، ولا يتطلب إبراز مشهد ورقي لذلك".
وأوضح المصدر أن هناك قنوات للاعتراض على مخالفات منع التجوال عبر رفع طلب اعتراض من خلال منصة "أبشر".صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، يوم 11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
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