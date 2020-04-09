شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «المرور» لقائدي المركبات المستثناة من أمر منع التجول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت الهيئة العامة للمرور 3 توجيهات لقائدي المركبات المستثناة من أمر منع التجول. وأوضحت “المرور” في تغريدة على حسابها الرسمي بـ”تويتر” أنه يجب على قائد المركبة المستثناة للتنقل التقيد بالسرعة القانونية، والتمهل قبل الوصول لنقاط التفتيش، وإبراز جميع الوثائق المطلوبة لرجل الأمن. Advertisements

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