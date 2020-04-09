هناك من يجزم بتحديد جذري المتحد على نوعه وهناك شئ يخص بمعناه.

منع التجول والحظر. كان قيمٌ لدى المواطنين كما التميز بأن لاتخاذ هذه الإجراءات المهمة. موصوفة بحد ذاته.

نعم متى تلمعُ الرياض بأنواره ؟.قمة بشعور مرتقبةً بكثافة عالية.

نقتبسُ بمسلسل طاش ما طاش ستة ٢٠٠٤ بحلقة “مافيه أحد ” كان المبدع ناصر القصبي سقط بهذه الجزئية التي مانحن عليه الآن. ورده بقول “الجنة من غيرناس ما تنداس فما بالك بالحياة.

رؤية هذه الحلقة تسلبُ لنا.دقائق الانتظار..

نتماسكُ أحاديثُ المنار العالي كارثة أحدثت على العالم بأكمله.

الخوف منه والقلق تراكم على النفس البشرية..

ولكن الحفاظ على أنفسنا وعلى عائلتنا بأن نبقى في المنزل ولا نخرج.

نشتاقُ إليها ونشتاقُ إلى صوت هواءه آخر الليل “الرياض” سترجع وسترجع الحياة بإذن لله

نقطة نحتاجه وهي مهمة التفاؤل والطمأنينة في دواخلنا هاتان هي التي تعطي الايجابية أكثر.

والابتعاد والبقاء في المنزل حفظنا وإياكم من كل شر يارب العالمين.