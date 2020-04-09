شطب خُمس رأسمال «ديار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وافقت عمومية «ديار للتطوير» أمس الأربعاء، على تخفيض رأسمال الشركة من 5.78‎‏ مليار درهم إلى 4.54 مليار درهم أي بتخفيض وقدره 1.23 مليار درهم، أو ما نسبته 21.3% من رأس المال (21.3 سهم لكل 100 سهم).

ومع إلغاء الأسهم، والاستعانة بمبلغ الاحتياطي القانوني البالغ 298.36 مليون درهم، يتم إطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة 1.53 مليار درهم كما في 31 ديسمبر /كانون الأول 2019.

كما تمت الموافقة على تعديل المادة 5-1 من النظام الأساسي للشركة وتفويض الرئيس التنفيذي و/ أو أي من أعضاء مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة للسماح للشركة بإتمام إجراءات تخفيض رأس المال.

وصادقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019؛ وتقرير مدققي الحسابات وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر ومقترح مجلس الإدارة بخصوص عدم توزيع أرباح والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم وذمة مدقق الحسابات.