الصحة تطلق خدمة المسار السريع لفحص المشتبه بإصابتهم بكورونا خلال 45 ثانية فقط (فيديو)

أطلقت وزارة الصحة خدمة المسار السريع والتي تهدف لفحص المخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد والذين يتم استدعاؤهم بعد التقصي الوبائي.

وتساهم الخدمة في حماية المراجعين من خطر العدوى داخل المستشفى؛ حيث يتم أخذ عينة المراجع وهو في السيارة في مدة لا تتجاوز 45 ثانية، وتصدر النتيجة خلال 72 ساعة.

من جانبه، قال طبيب الباطنة في مستشفى الدرعية الدكتور مشاري بن هويمل، إن الفريق الطبي يستقبل المراجع ويدوّن اسمه الثلاثي مع رقم هويته، ويعتمد على التقنية لتوثيق وصوله عبر برنامج “موعد”.