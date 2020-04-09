- 1/2
- 2/2
أطلقت وزارة الصحة خدمة المسار السريع والتي تهدف لفحص المخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد والذين يتم استدعاؤهم بعد التقصي الوبائي.
وتساهم الخدمة في حماية المراجعين من خطر العدوى داخل المستشفى؛ حيث يتم أخذ عينة المراجع وهو في السيارة في مدة لا تتجاوز 45 ثانية، وتصدر النتيجة خلال 72 ساعة.
من جانبه، قال طبيب الباطنة في مستشفى الدرعية الدكتور مشاري بن هويمل، إن الفريق الطبي يستقبل المراجع ويدوّن اسمه الثلاثي مع رقم هويته، ويعتمد على التقنية لتوثيق وصوله عبر برنامج “موعد”.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تطلق خدمة المسار السريع لفحص المشتبه بإصابتهم بكورونا خلال 45 ثانية فقط (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.