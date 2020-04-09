شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. نشاط للرياح المثيرة للأتربة فى البحرين والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار، حيث يتوقع خبراء الأرصاد نشاط للرياح المثيرة للأتربة فى البحرين ، ورياح نشطة فى الإمارات وهطول أمطار مصحوبة برياح نشطة على بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية .

البحرين: رياح مثيرة للغبار والأتربة

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى البحرين، أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً، ويحتمل تكون بعض السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة.

الرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية 20 - 30 كمس تصل إلى 42 كمس أحياناً.

الخليج العربي: خفيف – متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:05 والمد الثانى عند الساعة 02:23.

الجزر الأول عند الساعة 07:51 الجزر الثانى عند الساعة 20:05.

بحر عمان: خفيف – متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:57 والمد الثانى عند الساعة 22:39.

الجزر الاول عند الساعة 16:43 والجزر الثانى عند الساعة 05:07.

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فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 37 27 65 15 دبى 36 28 70 20 الشارقة 35 26 70 20 عجمان 34 27 75 20 أم القيوين 33 28 75 20 رأس الخيمة 34 25 80 25 الفجيرة 35 23 85 15 العين 38 26 75 25 ليوا 37 26 65 20 الرويس 36 29 60 20 السلع 35 27 60 20 دلما 32 26 70 30 طنب الكبرى 31 26 75 30 طنب الصغرى 31 26 75 30 أبو موسى 31 26 75 30





الإمارات : رياح سريعة

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً ويحتمل تكون بعض السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة.

الرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية 20 - 30 كمس تصل إلى 42 كمس أحياناً، الخليج العربي: خفيف – متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:05 والمد الثانى عند الساعة 02:23، الجزر الأول عند الساعة 07:51 الجزر الثانى عند الساعة 20:05، بحر عمان: خفيف – متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:57 والمد الثانى عند الساعة 22:39، الجزر الاول عند الساعة 16:43 والجزر الثانى عند الساعة 05:07.

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 37 27 65 15 دبى 36 28 70 20 الشارقة 35 26 70 20 عجمان 34 27 75 20 أم القيوين 33 28 75 20 رأس الخيمة 34 25 80 25 الفجيرة 35 23 85 15 العين 38 26 75 25 ليوا 37 26 65 20 الرويس 36 29 60 20 السلع 35 27 60 20 دلما 32 26 70 30 طنب الكبرى 31 26 75 30 طنب الصغرى 31 26 75 30 أبو موسى 31 26 75 30

السعودية .. ممطر على بعض المناطق بالمملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولا لامطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (حائل ،الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، ،المدينة المنورة ، مكة المكرمة، الباحة، عسير ،جازان). فيما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية والغربية من المنطقة الوسطى.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية شرقية على الجزئيين الأوسط والشمالى وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبى بسرعة 16-42 كمساعة. تصل سرعتها إلى 42 كم على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-38 كمساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.