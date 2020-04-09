ارتفاع عدد الوفيات في إسرائيل جراء فيروس كورونا إلى 73

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء أمس الأربعاء، أنه مع زيادة هذا العدد، ارتفعت الحصيلة الإجمالية إلى 9519 إصابة مؤكدة.

وذكرت القناة أنه توفي رجل، يبلغ من العمر 63 عاما جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، في مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع، مساء ، ما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 73.

وأوضحت الوزارة أنه "من مجمل الإصابات هناك 8241 وصفت حالتهم بسيطة، 186 متوسطة و156 خطيرة و120 تم توصيلهم بجهاز التنفس الاصطناعي.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأعلن نتنياهو أن إسرائيل ستنفذ إغلاقًا كاملاً من بعد ظهر أول أمس الثلاثاء إلى صباح الجمعة، وهي فترة تتزامن مع بداية عطلة عيد الفصح لدى اليهود، الذي يحل غدا الأربعاء.

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وأصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية في وقت سابق أمرا يلزم المواطنين بوضع الكمامات أو الأقنع الواقية لدى خروجهم من المنازل بدون استثناء.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف حالة إصابة وأكثر من 3300 حالة وفاة.