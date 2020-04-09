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رسالة أمريكية لابن سلمان: تحرك لإنهاء الأزمة وإلا فعلاقتنا معرضة للخطر

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© AFP 2020 / FAROUK BATICHE

وحسب "رويترز" أبلغت مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي الأمير ، اليوم الأربعاء، أن التعاون الاقتصادي والعسكري بين البلدين معرض للخطر ما لم تساعد المملكة في استقرار أسعار النفط بخفض إنتاجها من الخام.

وجاء في رسالة إلى ولي العهد، وقعها حوالي 50 عضوا جمهوريا بمجلس النواب: "إذا فشلت المملكة في التحرك بشكل واضح نحو إنهاء هذه الأزمة المصطنعة للطاقة، فإننا سنشجع أي ردود قد تراها الحكومة الأمريكية مناسبة".

وهوت أسعار النفط مع تسبب انتشار فيروس في تراجع حاد للطلب على الخام، وقيام بضخ النفط بأقصى قدر ممكن في سباق على حصة في السوق.

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