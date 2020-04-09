اليمن.. القوات المشتركة: مقتل امرأة وإصابة 4 في قصف لـ"الحوثيين" جنوب الحديدة

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، بأن "الحوثيين شنوا قصفاً بقذائف الهاون على حي ربع السوق في مدينة حيس (جنوب شرقي الحديدة)، أسفر عن مقتل امرأة، وإصابة امرأة أخرى ورجل".

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وأضاف أن "مسنةً أصيبت بشظايا قذائف هاون استهدفت منزلها في حي ربع الحضرمي، في حين فقد طفل عيناه إثر قصف بقذائف مدفعية على حارة السنة في مدينة حيس".

ووفقاً لقوات العمالقة، "خلف قصف الحوثيين أضراراً كبيرة في منازل المواطنين، علاوة على تسببه في حالة من الذعر والخوف في صفوف المدنيين".

وفي سياق ذي صلة، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن طيران التحالف نفذ 4 غارات على منطقة الملاحيظ في مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة الحدودية مع السعودية.

وأضافت أن التحالف قصف محافظة البيضاء وسط اليمن، بـ3 غارات جوية استهدفت مديرية ناطع شمال شرقي المحافظة.

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وأشارت إلى تعرض محافظة عمران شمال غربي صنعاء وسط اليمن، إلى غارتين جويتين على مديرية سفيان شمال المحافظة.

وكان تحالف دعم الشرعية قد أعلن في وقت سابق من مساء أمس الأربعاء، الوقف الشامل لإطلاق النار في اليمن، على أن يبدأ من منتصف نهار اليوم الخميس.

وأوضح التحالف أن الوقف الشامل لإطلاق النار، سيكون لمدة أسبوعين، وتابعت قوات التحالف: "وقف النار يعكس الجدية والرغبة في تخفيف معاناة الشعب اليمني".

وأشارت قوات التحالف إلى أن وقف إطلاق النار يأتي لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد، وأنه يأتي قبولا للدعوة التي وجهها أمين عام الأمم المتحدة.