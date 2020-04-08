دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي سوني تكشف عن ذراع تحكم جهاز PS5: ما الفارق بينها وبين الجيل السابق؟

كشفت شركة سوني عن ذراع تحكم جهازه ألعابها المنتظر PS5، والذي يأتي بتصميم ووظائف مختلفة كثيراً عن سابقيه، وكذلك باسم جديد هو DualSense بدلاً من الاسم القديم الذي كانت تُعرف به يد تحكم أجهزة بلايستيشن السابقة DualShock.

كيف يختلف ذراع التحكم DualSense عن الجيل السابق DualShock؟

ووفقاً لما ذكرته تقارير تقنية، فإن تصميم ذراع تحكم جهاز PS5 يأتي بلونين، على عكس تصميم النسخ السابقة التي كانت تصدر بلون واحد هو الأسود.

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وحمل تصميم يد تحكم الجهاز الجديد تغييراً في موضع مستشعرات الضوء، وجاءت على جانبي لوحة اللمس الموجودة في منتصف الذراع، بينما كانت موجودة في الخلف في جهاز PS4.

وقالت التقارير أن ذراع DualSense تأتي مع زر رئيسي تم تصميمه بشعار PlayStation، وليس ضمن دائرة تحتوي على الشعار مثلما رأينا في الجيل السابق من بلايستيشن.

© alqiyady سوني تكشف عن ذراع تحكم جهاز PS5: ما الفارق بينها وبين الجيل السابق؟

مواصفات ومميزات ذراع التحكم الجديد DualSense

ودمجت سوني ميكروفون بجانب الزر الرئيسي في يد التحكم الجديدة، مما يسمح للاعبين بمحادثة بعضهم البعض دون الحاجة لاستخدام سماعة الأذن.

وأشارت التقارير إلى أن الصور التي نشرتها سوني لجهاز التحكم الجديد توجد بها منفذ شحن USB-C، مما يُرجح أنه سيوفر شحناً أسرع من النسخ السابقة.

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سوني تكشف عن ذراع تحكم جهاز PS5

وإلى جانب أن ذراع DualSense حمل أغلب الوظائف الموجودة في ذراع DualShock، فقد ضم خصائص جديدة، مثل ردود الفعل اللمسية، كما أن سوني قامت باستبدال زر Share بزر آخر هو Create، والذي تتوقع التقارير أنه سيقدم خيارات أكثر للاعبين.

ومن المقرر أن تقوم سوني بالكشف عن المزيد من التفاصيل حول يد التحكم DualSense خلال الأسابيع المقبلة، قبل أن يتم طرح PlayStation 5 رسمياً في الأسواق.المزيد:

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