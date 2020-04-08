كارليس بيريز: برشلونة لا يحترم أكاديميته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقد الأسباني كارليس بيريز (22 عاماً) لاعب وسط روما حالياً، فريقه السابق برشلونة الذي فتح له باب الرحيل بصفقة إعارة للنادي الإيطالي في يناير/كانون الثاني الماضي، بشرط تحويلها لعقد دائم مقابل 9 ملايين إسترليني في يونيو/حزيران المقبل.

ولعب بيريز خريج أكاديمية لاماسيا النصف الأول من الموسم مع الفريق الأول وسجل أول أهدافه في الليجا في شباك ريال بيتيس أغسطس الماضي، بيد أنه صدم عندما قرر النادي بيعه في يناير. وكسر بيريز جدار الصمت في حوار مع ماركا: «أفكر حالياً في النجاح بفريقي روما، لم أفهم سبب بيعي، لكن أحترم قرار النادي وأشكره على حسن معاملته لي عبر السنين. الناس يتحدثون عن لاماسيا ومواهبها، لكن أحياناً تفضل إدارة برشلونة إنفاق الملايين لشراء النجوم على الصبر على اللاعبين الشباب. هذا هو الواقع وعلى الناس نسيان تاريخي هناك».