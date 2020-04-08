عمان تفرج عن 599 سجينا بينهم 336 أجنبيا

وقالت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، إن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد أصدر عفوا خاصا عن مجموعة من السجناء المدانيين في قضايا مختلفة.

وقال مصدر مسؤول في شرطة عمان السلطانية إن عدد المفرج عنهم بلغ 599 سجينا وضم عدد 336 سجينا أجنبيا.

واتخذت عدة دول قرارات بالعفو عن عدد من السجناء، من بينها إيران والمغرب وإندونيسيا والسودان، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس الثلاثاء، وصول عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد 40 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الكلي للإصابت 371 حالة.