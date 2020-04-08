دمشق تمنع تصدير بعض المواد الدوائية بسبب كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters سوريادمشق تمنع تصدير بعض المواد الدوائية بسبب سوريادمشق تمنع تصدير بعض المواد الدوائية بسبب كورونا

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا قرارا أوقفت بموجبه تصدير بعض المواد الدوائية وخافضات الحرارة المماثلة، بهدف استمرار توفرها في السوق المحلية.

وجاء في بيان وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية: "أوقفت الوزارة تصدير بعض المواد الدوائية منها (الأيزيترومايسين) و(الكلوروكين) إضافة إلى (السيتامول) و(الباراسيتامول) وخافضات الحرارة المماثلة".

وبينت الوزارة أن العمل بالقرار يبدأ من تاريخ صدوره (اليوم الثلاثاء) وحتى إشعار آخر.

ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا وبهدف استمرار توفر هذه المواد في السوق المحلية.

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في سياق متصل جهزت وزارة الصحة أربعة عشر مركزا للعزل الطبي في مختلف المحافظات مزودة بكل مستلزمات العناية بالمرضى والحماية للكوادر الطبية والفنية.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في البلاد 19 شخصا، شفي منهم اثنان، وتوفي اثنان آخران.

المصدر:سانا