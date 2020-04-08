دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي الأردن: مقاضاة مصاب بكورونا بعدما عرض حياة آخرين للخطر

ذكرت تقارير إخبارية أنه تم تسجيل قضية جزائية في الأردن لدى مدعي عام عمان، ضد شخص كان يعلم أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، ورغم ذلك قام بمخالطة آخرين.

معاقبة المصابين بكورونا ولم يلتزموا بإجراءات الحجر في الأردن

ووفقاً لما صرح به محمد سعيد الشريدة، رئيس النيابة العامة في الأردن، فإنه سيتم ملاحقة كل من تأكد إصابته بمثل هذا الفيروس ولم يلتزم بإجراءات الحجر أو يتبع تعليمات وزارة الصحة بهذا الشأن، حيث أنه يعرض حياة الآخرين الأصحاء لخطر شديد.

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وأضاف الشريدة أن هذا الأمر يعتبر جريمة تعاقب عليها القوانين المعمول بها، مشيراً إلى أنه سيتم إحالة كل من يتسبب بإلحاق الأذى بالآخرين إلى القضاء لإنزال العقاب الرادع لهم.

توقيع عقوبات على مخترقي حظر التجول في الأردن

وكان أمجد العضايلة، وزير الدولة في الأردن لشؤون الإعلام، قد صرح في وقت سابق أن الجهات المعنية قد تضطر لفرض حظر تجول شامل في البلاد ولأكثر من يوم، وذلك بعدما تم رصد العديد من حالات اختراق حظر التجوال المفروض في المملكة، وكذلك لتمكين فرق التقصي الوبائي من زيادة فاعلية عملها.

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كورونا في الأردن

وفي سياق آخر، فقد أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19، وهم أشخاص كانوا مخالطين لحالات إيجابية سبق وأن تم الإعلان عنها.

وأشارت تقارير إخبارية أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في الأردن قد وصل إلى 349 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 126 حالة، فيما وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس المميت إلى 6 حالات.المزيد:

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