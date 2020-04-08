فيسبوك تطلق تطبيقًا جديدًا للأزواج

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة فيسبوك الأمريكية شركة فيسبوك الأمريكية

كتب - عاصم الأنصاري:

أطلقت شركة فيسبوك الأمريكية تطبيقًا جديدًا مخصصًا للأزواج، يتيح لهم التواصل مع بعضهم فقط في مساحة خاصة.

ويتيح التطبيق الجديد للأزواج، والذي أُطلق عليه اسم "Tuned"، وطوره فريق "NPE" التابع لفيسبوك، مشاركة حالة المزاج، والصوتيات، وإنشاء سجلات صور رقمية، كما يمكن ربط التطبيق مع خدمة "سبوتيفاي"، ويسمح التطبيق للأزواج بتبادل الصور، والملاحظات، والبطاقات، ومقاطع الفيديو، كما يتيح لهما استخدام ملصقات وتفاعلات مخصصة، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

جدير بالذكر أن تطبيق "Tuned" متاح الآن لنظام تشغيل "IOS" فقط، وبشكل مجاني، ولا يتطلب وجود حساب على منصة فيسبوك.​