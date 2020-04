دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady أفضل 11 تطبيق لصناع الأفلام باستخدام هاتف آيفون

اذا كنت من مستخدمي الهواتف الذكية فهذا المقال سيساعدك كثيراً في معرفة أفضل 11 تطبيق يتم الاعتماد عليها في بعض مراحل صناعة الفيلم بداية من مرحلة ما قبل الانتاج وصولاً الى مرحلة ما بعد الانتاج، فقط تأكد من أن يكون هاتفك في حالة جيدة لتحميل هذه التطبيقات ولا تننسى ضبط التنبيهات على الوضع الصامت عند التصوير. © القيادي أفضل 11 تطبيق لصناع الأفلام باستخدام هاتف آيفون

* أفضل 11 تطبيق لصناع الأفلام باستخدام هواتف آيفون

1 – theGripApp

يعتبر تطبيق theGripApp دليل ممتاز لمساعدتك في موقع التصوير فهو يتضمن

قاعدة بيانات لكل مسارات التحريك مع الصور التوضيحية والمخططات التي تساعدك

في استخدام الكاميرا، التطبيق مثالي للمبتدئين الذي يبحثون عن التعلم أو للمحترفين

الذين يستخدمونه كمرجع .

2 – ShotList

كما يظهر من الاسم تماماً فهو تطبيق سهل لإدارة وعرض ومونتاج قائمة اللقطات

التي قمت بإلتقاطها على هاتف الآيفون، هذا التطبيق مخصص لصناعة الأفلام

ويسمح لك أيضاً بإضافة الصور وإدارة الـ Storyboard بشكل جيد.

3 – Green Screener

تطبيق مفيد وعملي، يعملُ بشكلٍ مشابه لمقياس الضوء بالنسبة للإضاءة

ورغم أنه ليس بديلاً كاملاً لمقياس الضوء والرؤية الجيدة إلا أنه يساعد

في إظهار مستويات الألوان المختلفة .

4 – MatchLens

تطبيق أنيق لصناعة الأفلام لأجهزة الآيفون، ويسمح لك بمطابقة نفس مجال

الرؤية بين الكاميرات والعدسات، إنه مفيد للغاية عند التخطيط لمطابقة صور

الموقع أو لقطات كاميرا الإنتاج من أجل الأطوال البؤرية ومجالات الرؤية.

5 – 3D ST

إن تصوير فيديو 3D ليس بالمهمة السهلة ولكن لحسن الحظ فإن تطبيقات

مثل 3D ST موجودة لمساعدتك في عمق المجال وحسابات المشهد والتقارب

إلى 3D المجسم كما يتضمن التطبيق أيضاً مرجع مفصل للمصطلحات

والمعلومات عند محاولة التنقل في البعد الثالث.

6 – Artemis Directors Viewfinder

هل تواجه مشكلة في توقع كيف سيبدو المشهد عند استخدام عدسات مختلفة؟

بالتأكيد الجميع يواجه هذه المشكلة، لكن هذا التطبيق يسمح لك بأخذ صورة

بهاتفك الآيفون بها طبقات متعددة تظهر الفرق بين مجالات الرؤية المختلفة .

7 – DSLR Filmmaker Toolkit

تطبيق DSLR Filmmaker Toolkit عبارة عن مجموعة تطبيقات مفيدة

موجودة ضمن تطبيق واحد، التطبيق يمتلك أداة التسوية ولائحة وسجل التصوير

وعدسة مشاهدة وآلة حاسبة لعمق المجال وجدول لشروق وغروب الشمس،

تطبيق مفيد للغاية.

8 – AJA DataCalc

يقوم تطبيق DataCalc بحساب متطلبات التخزين لملفات الفيديو،

هذا التطبيق يعمل تقريباً مع جميع صيغ وأنواع الضغط في مجال صناعة الأفلام،

يمكنك أيضاً استخدام التطبيق لحساب الوقت لمجموعة مختلفة من الصيغ.

9 – Cinema Forms

تطبيق Cinema Forms هو حلم المخرجين، هذا التطبيق عبارة عن تجميع

رقمي لكل الصيغ التي تحتاجها من مرحلة ما قبل الإنتاج إلى مرحلة ما بعد الإنتاج،

يمكنك العمل على هذه الصيغ بشكل تفاعلي عبر التطبيق أو مشاركتها

كملف PDF عن طريق Dropbox أو البريد الالكتروني .

10 – Kodak Cinema Tools

إنَّ مجموعة Kodak من أدوات صناعة الأفلام هي أدوات عملية رائعة،

المجموعة تمتلك اداة لقياس عمق الميدان وآلات حاسبة لشروق وغروب الشمس

بالإضافة إلى بعض المعلومات المهمة للمخرجين وانواع الشريط السينمائي.

11 – Celtx Shots

يتوصل من خلال الانترنت مع Celtx Studio ويُتيح لهاتفك الآيفون امكانية

الوصول إلى مجموعة كاملة من السيناريوهات والقصص المصورة ويتضمن

أيضاً خطط حجب الكاميرا وإعدادات الإضاءة والمعدات ومشغٍّل قصص مصورة مدمج.

نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا المقال البسيط الذي عرضنا فيه

نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا المقال البسيط الذي عرضنا فيه

أفضل 11 تطبيق للآيفون لصناع الأفلام، أخبرونا آرائكم في خانة التعليقات.

