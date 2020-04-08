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اذا كنت من مستخدمي الهواتف الذكية فهذا المقال سيساعدك كثيراً في معرفة أفضل 11 تطبيق يتم الاعتماد عليها في بعض مراحل صناعة الفيلم بداية من مرحلة ما قبل الانتاج وصولاً الى مرحلة ما بعد الانتاج، فقط تأكد من أن يكون هاتفك في حالة جيدة لتحميل هذه التطبيقات ولا تننسى ضبط التنبيهات على الوضع الصامت عند التصوير. © القيادي أفضل 11 تطبيق لصناع الأفلام باستخدام هاتف آيفون
© alqiyady أفضل 11 تطبيق لصناع الأفلام باستخدام هاتف آيفون * أفضل 11 تطبيق لصناع الأفلام باستخدام هواتف آيفون
1 – theGripApp
يعتبر تطبيق theGripApp دليل ممتاز لمساعدتك في موقع التصوير فهو يتضمن
قاعدة بيانات لكل مسارات التحريك مع الصور التوضيحية والمخططات التي تساعدك
في استخدام الكاميرا، التطبيق مثالي للمبتدئين الذي يبحثون عن التعلم أو للمحترفين
الذين يستخدمونه كمرجع .
© alqiyady أفضل 11 تطبيق لصناع الأفلام باستخدام هاتف آيفون 2 – ShotList
كما يظهر من الاسم تماماً فهو تطبيق سهل لإدارة وعرض ومونتاج قائمة اللقطات
التي قمت بإلتقاطها على هاتف الآيفون، هذا التطبيق مخصص لصناعة الأفلام
ويسمح لك أيضاً بإضافة الصور وإدارة الـ Storyboard بشكل جيد.
© alqiyady أفضل 11 تطبيق لصناع الأفلام باستخدام هاتف آيفون 3 – Green Screener
تطبيق مفيد وعملي، يعملُ بشكلٍ مشابه لمقياس الضوء بالنسبة للإضاءة
ورغم أنه ليس بديلاً كاملاً لمقياس الضوء والرؤية الجيدة إلا أنه يساعد
في إظهار مستويات الألوان المختلفة .
© alqiyady أفضل 11 تطبيق لصناع الأفلام باستخدام هاتف آيفون 4 – MatchLens
تطبيق أنيق لصناعة الأفلام لأجهزة الآيفون، ويسمح لك بمطابقة نفس مجال
الرؤية بين الكاميرات والعدسات، إنه مفيد للغاية عند التخطيط لمطابقة صور
الموقع أو لقطات كاميرا الإنتاج من أجل الأطوال البؤرية ومجالات الرؤية.
© alqiyady أفضل 11 تطبيق لصناع الأفلام باستخدام هاتف آيفون 5 – 3D ST
إن تصوير فيديو 3D ليس بالمهمة السهلة ولكن لحسن الحظ فإن تطبيقات
مثل 3D ST موجودة لمساعدتك في عمق المجال وحسابات المشهد والتقارب
إلى 3D المجسم كما يتضمن التطبيق أيضاً مرجع مفصل للمصطلحات
والمعلومات عند محاولة التنقل في البعد الثالث.
© alqiyady أفضل 11 تطبيق لصناع الأفلام باستخدام هاتف آيفون 6 – Artemis Directors Viewfinder
هل تواجه مشكلة في توقع كيف سيبدو المشهد عند استخدام عدسات مختلفة؟
بالتأكيد الجميع يواجه هذه المشكلة، لكن هذا التطبيق يسمح لك بأخذ صورة
بهاتفك الآيفون بها طبقات متعددة تظهر الفرق بين مجالات الرؤية المختلفة .
© alqiyady أفضل 11 تطبيق لصناع الأفلام باستخدام هاتف آيفون 7 – DSLR Filmmaker Toolkit
تطبيق DSLR Filmmaker Toolkit عبارة عن مجموعة تطبيقات مفيدة
موجودة ضمن تطبيق واحد، التطبيق يمتلك أداة التسوية ولائحة وسجل التصوير
وعدسة مشاهدة وآلة حاسبة لعمق المجال وجدول لشروق وغروب الشمس،
تطبيق مفيد للغاية.
© alqiyady أفضل 11 تطبيق لصناع الأفلام باستخدام هاتف آيفون 8 – AJA DataCalc
يقوم تطبيق DataCalc بحساب متطلبات التخزين لملفات الفيديو،
هذا التطبيق يعمل تقريباً مع جميع صيغ وأنواع الضغط في مجال صناعة الأفلام،
يمكنك أيضاً استخدام التطبيق لحساب الوقت لمجموعة مختلفة من الصيغ.
© alqiyady أفضل 11 تطبيق لصناع الأفلام باستخدام هاتف آيفون 9 – Cinema Forms
تطبيق Cinema Forms هو حلم المخرجين، هذا التطبيق عبارة عن تجميع
رقمي لكل الصيغ التي تحتاجها من مرحلة ما قبل الإنتاج إلى مرحلة ما بعد الإنتاج،
يمكنك العمل على هذه الصيغ بشكل تفاعلي عبر التطبيق أو مشاركتها
كملف PDF عن طريق Dropbox أو البريد الالكتروني .
© alqiyady أفضل 11 تطبيق لصناع الأفلام باستخدام هاتف آيفون 10 – Kodak Cinema Tools
إنَّ مجموعة Kodak من أدوات صناعة الأفلام هي أدوات عملية رائعة،
المجموعة تمتلك اداة لقياس عمق الميدان وآلات حاسبة لشروق وغروب الشمس
بالإضافة إلى بعض المعلومات المهمة للمخرجين وانواع الشريط السينمائي.
© alqiyady أفضل 11 تطبيق لصناع الأفلام باستخدام هاتف آيفون 11 – Celtx Shots
يتوصل من خلال الانترنت مع Celtx Studio ويُتيح لهاتفك الآيفون امكانية
الوصول إلى مجموعة كاملة من السيناريوهات والقصص المصورة ويتضمن
أيضاً خطط حجب الكاميرا وإعدادات الإضاءة والمعدات ومشغٍّل قصص مصورة مدمج.
© alqiyady أفضل 11 تطبيق لصناع الأفلام باستخدام هاتف آيفون
نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا المقال البسيط الذي عرضنا فيه
أفضل 11 تطبيق للآيفون لصناع الأفلام، أخبرونا آرائكم في خانة التعليقات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.