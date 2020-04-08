الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة لـ "أنصار الله"

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد محور آزال في الجيش اليمني، العميد ياسر الحارثي، أن "القوات أسقطت طائرة استطلاع مسيرة تابعة للحوثيين أثناء تحليقها في سماء مديرية باقم (شمال صعدة)".

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وأضاف الحارثي، "تم استخراج حداثيات من (هارد) الطائرة التي كانت تقوم بتسجيلها وإرسالها لمركز القيادة بغرض شن عمليات معادية ضد مواقع الجيش الوطني".

كانت آخر طائرة مسيرة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" أسقطها الجيش اليمني والقوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، الأربعاء 25 مارس/آذار الماضي، حيث أعلنا إسقاط طائرة مسيرة، في محافظة الحديدة غربي البلاد.

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في سياق آخر، أعلنت جماعة الحوثيين، مقتل وإصابة مهاجرين أفارقة، في قصف سعودي على محافظة صعدة.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، أن الجيش السعودي شن قصفا مدفعيا على منطقة الرقو في مديرية منبه الواقعة على الشريط الحدودي شمال غربي صعدة، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المهاجرين الأفارقة.

وأضافت أن القوات السعودية نفذت قصفا صاروخيا ومدفعيا على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية غرب صعدة.

وأشارت إلى شن طيران التحالف العربي، غارة على منطقة الملاحيظ في مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة.