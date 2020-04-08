فيسبوك تطلق ميزة جديدة لخدمة الألعاب "Facebook Gaming"

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة فيسبوك شركة فيسبوك

كتب - عاصم الأنصاري:

أطلقت شركة فيسبوك الأمريكية ميزة جديدة لخدمة الألعاب التابعة لها "Facebook Gaming".

وأطلقت الشركة على الميزة الجديدة اسم "البطولات" أو "Tournaments" لمستخدمي اللغة الإنجليزية، وتهدف إلى تقريب المستخدمين افتراضيًا معًا، وذلك في ظل عدم قدرتهم على فعل ذلك جسديًا.

كما تتيح للمستخدمين إنشاء وتنظيم بطولات افتراضية في تنسيقات متنوعة، وتتميز بأنها مخصصة لكل نوع من أنواع المسابقات، من الألعاب العادية إلى الألعاب الرياضية الإلكترونية العالية المستوى.

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وقالت "فيسبوك" عبر الصفحة الخاصة بالخدمة: "يسعدنا فتح الوصول المبكر إلى Facebook Gaming Tournaments، وهي ميزة تساعد المستخدمين على البقاء على اتصال من خلال الألعاب، وتدور الألعاب حول المنافسة الودية".

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، تأتي "البطولات" مدمجةً مباشرةً في منصة خدمة الألعاب "Facebook Gaming"، مما يعني أنه يمكن لمنشئي المحتوى استضافة بطولات للمعجبين، وبثها أيضًا.

ويمكن لمنشئي المحتوى أيضًا الاستفادة من أدوات جمع التبرعات التابعة لفيسبوك، للتبرع بأي أموال تُجمع مباشرة لصالح المنظمات الإغاثية.