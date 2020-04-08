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وزير الخارجية الموريتانى يلتقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الشؤون الخارجية الموريتانى إسماعيل ولد الشيخ أحمد، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لدى موريتانيا جياكومو ديرازو.

ووفقا لوكالة الأنباء "واس"، تناول اللقاء بحث علاقات التعاون القائم بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزه في المجالات كافة، خصوصًا في هذا الظرف الاستثنائى الذى يعيشه العالم جراء وباء المستجد.

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وأكد جياكومو استعداد الاتحاد الأوروبى لدعم موريتانيا في هذه الفترة لمواجهة هذا الوباء الفتاك.  

وارتفع عدد المحجورين صحيا في موريتانيا إلى 1368، وذلك بزيادة تجاوزت 100 شخص خلال 24 ساعة، وفقا للأرقام الرسمية المعلنة من وزارة الصحة.

وقالت وزارة  الصحة الموريتانية في نشرتها اليومية ، إن عدد من يوجدون في الحجر الصحي بلغ 1368، يوجد 685 منهم في العاصمة نوكشوط، فيما كان عددهم أمس 1254، وفقا لنشرة الوزارة.

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