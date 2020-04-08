«الهلال الأحمر» يكشف أبرز الاتصالات الواردة لمركز العمليات خلال «منع التجول»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت هيئة الهلال الأحمر تفاصيل أبرز الاتصالات الواردة لمركز العمليات، خلال فترة المنع وإرشادات لحلها دون تأخير. وأوضحت الهيئة، أن أبرز الاتصالات الواردة تمثلت فيما يلي: – طلب الخدمة الإسعافية في الحالات الطارئة – طلب الإذن للخروج إلى المنشأة الصحية Advertisements – طلب الاستشارات الطبية – طلبات توصيل الأدوية وغيرها – طلبات الموافقة على المواعيد في المنشآت الصحية أو التنقل سواء بين المدن والمحافظات – السماح بالخروج للرعاية الصحية والتموين

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