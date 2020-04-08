شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 11 عسكرياً تركياً في غارة على قاعدة معيتيقة بطرابلس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس الثلاثاء، مقتل 11 عسكرياً تركياً في غارة استهدفت غرفة عمليات الطيران المسير بقاعدة معيتيقة المحتلة بالعاصمة طرابلس، كما تمكن من صد هجوم للميليشيات الإرهابية والمدعومة بمرتزقة وآليات وأسلحة تركية حاولت مهاجمة محور عين زارة، فيما قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسي فكي: إن الترتيبات لمؤتمر المصالحة الوطنية الليبي خارج جدول أعمال الاتحاد في الوقت الراهن، بسبب أزمة فيروس «كورونا المستجد»، الذي أصاب دول القارة.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي للجيش الليبي: إن 11 جثة لعسكريين أتراك من الذين قتلوا في استهداف الجيش لقاعدة معيتيقة وصلت إلى وسط طرابلس.

وأوضحت الإدارة في بيان أن القاعدة استُهدفت، لأن القوات التركية تحتلها، وتوجد بها غرف عمليات الطائرات المسيّرة التي تقصف وتستهدف القوات والمستلزمات الطبية والاحتياجات الإنسانية. وأشارت إلى أن هذه الأعمال العدائية تأتي على الرغم من التزام قوات الجيش بالهدنة الإنسانية، ورفض الميليشيات وأسيادهم الأتراك أي التزام بها.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن وحدات القوات المسلحة الليبية تمكنت من صد هجوم للميليشيات الإرهابية والمدعومة بمرتزقة وآليات وأسلحة تركية حاولت مهاجمة محور عين زارة.

وأضاف المسماري، أمس، أن اللواء فوزي المنصوري قائد غرفة عمليات أجدابيا وقائد المحور أكد تدمير ثلاث عربات مسلحة، وقتل أكثر من 15 إرهابياً، وهناك كثير من الجثث داخل العربات المدمرة وأشلاء تنتشر في أرض المعركة. ولفت إلى أنه من أبرز القتلى الإرهابي عبد الحكيم الزين قائد ميليشيا 42، وصهر الميليشياوي هيثم التاجوري، مؤكداً كذلك سيطرتهم على مراصد العدو بعد هروبهم منها.

وكان الجيش الوطني شن عدداً من الضربات بالطيران الليلي على مواقع ميليشيات الوفاق في بوقرين وأحدثت بها خسائر كبيرة.

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من جهة أخرى، كشف الضابط في الجيش الليبي، عبدالقادر المبروك، عن تجنيد الفتيان في صفوف الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.

وأشار المبروك، لموقع «إرم نيوز»، إلى أن عدداً من الأطفال قتلوا أثناء الاشتباكات، مثل الطفل حسن عمر الحداد، ومحمد سليم، كما تم أسر مجموعة أخرى بعد هروب الميليشيات وترك الأطفال إلى مصيرهم، ومن هؤلاء الطفل محمد بيت المال ومحمد بشير.

إلى ذلك، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسي فكي: إن الترتيبات لمؤتمر المصالحة الوطنية الليبي خارج جدول أعمال الاتحاد في الوقت الراهن، وإن الوساطات الخاصة بحل الأزمة مجمدة، بسبب أزمة فيروس «كورونا المستجد»، الذي أصاب دول القارة.

وأكد فكي في مقابلة مع قناة «فرانس 24» الناطقة باللغة الفرنسية، أمس الثلاثاء، أن «جميع الوساطات الدبلوماسية في ليبيا مجمدة في الوقت الراهن، وأن منتدى المصالحة الذي يسعى الاتحاد الإفريقي لعقده ليس على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي حالياً».

ويخشى موسى فكي من استغلال الجماعات الإرهابية، النشطة في منطقة الساحل وفي بحيرة تشاد وليبيا، الأزمة الصحية العالمية لمضاعفة أعمالها العنيفة.

وعقد آخر اجتماع لمجموعة الاتصال المنبثقة من الاتحاد الإفريقي في الكونجو منتصف شهر مارس / آذار الماضي، حيث وضعت تصورات للتحضير للندوة الشاملة للمصالحة الوطنية في ليبيا التي وافق عليها مؤتمر برلين. (وكالات)