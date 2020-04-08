نيويورك تسجل أكبر حصيلة للوفيات.. وعدد الإصابات يتراجع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت ولاية نيويورك الأمريكية أكبر حصيلة يومية للوفيات بفيروس كورونا ب731 حالة جديدة، استمراراً للارتفاع الحاد في هذا المعدل. وأكد حاكم نيويورك، أندريو كوومو، ارتفاع عدد الوفيات في الولاية خلال الساعات ال24 الماضية بواقع 731 حالة، ليصل إلى 5489 بعد أن كان على مستوى 4758 الاثنين. ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الوفيات الناجمة عن المرض في نيويورك التي تعتبر بؤرة لتفشي الجائحة في الولايات المتحدة.

وذكر كوومو أن عدد الإصابات المسجلة ارتفع بواقع 8147 حالة، ما يمثل تراجعاً مقارنة مع حصيلة الاثنين، التي تحدثت عن رصد 8658 مصاباً جديداً. وقال حاكم نيويورك، تعليقاً على هذه الأرقام: «فيروس كورونا يقتل الناس الضعفاء، لا نستطيع وقف هذا الأمر». وأعرب حاكم نيويورك مع ذلك عن أمله في أن الولايات وصلت إلى مرحلة الاستقرار في حصيلة الإصابات الجديدة بالفيروس، فيما شدد على ضرورة توسيع نطاق إجراء الفحوص الطبية الخاصة بالمرض.

وقالت جامعة «جونز هوبكينز»، إن عدد الوفيات في الولايات المتحدة تجاوز عتبة ال11000 حالة. وأفادت الجامعة بأن عدد المتعافين بلغ 19972، من جملة إصابات بلغت 368533. وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منظمة الصحة العالمية وقال إنه رفض توصيتها «الخاطئة» بترك الأجواء مفتوحة مع الصين خلال بداية انتشار الفيروس. وقال ترامب في هذا الصدد: «منظمة الصحة العالمية أفسدت ذلك، لسبب ما، المنظمة ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة، لكنها منحازة إلى الصين».

وأودى وباء «كوفيد-19» بحياة أكثر من 75 ألف شخص في العالم معظمهم تقريباً في أوروبا حيث يبدو التراجع في أعداد الضحايا الذي أملت به أوروبا غير ثابت، وارتفع مستوى القلق في بريطانيا بعد إدخال رئيس حكومتها إلى قسم العناية الفائقة مساء الاثنين في لندن. وقال وزير الدولة مايكل غوف لإذاعة «إل بي سي» البريطانية «تلقى رئيس الوزراء دعماً بالأوكسجين ويخضع لمراقبة حثيثة» لكن «لم يتمّ وضعه تحت جهاز تنفس اصطناعي».

Advertisements

وصدرت رسائل دعم من كل الجهات، من جانب الأوروبيين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تمنى الشفاء العاجل ل«صديق عزيز» وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال متوجهاً إلى جونسون «أنا واثق بأن طاقتكم وتفاؤلكم وحسكم الفكاهي ستساعدكم في التغلّب على المرض». وأعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الذي كلّفه جونسون الاثنين الحلول محلّه «حيثما تقتضي الحاجة» أثناء فترة تواجده في المستشفى، أنّ الحكومة ستستمر في تنفيذ الخطط الموضوعة ل«هزيمة» الوباء. وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مايكل غوف، عزل نفسه في منزله بعد ظهور أعراض الفيروس على أحد أفراد أسرته.

وأكد غوف أنه لم تظهر عليه أي أعراض للعدوى لكنه قرر التقيد بإرشادات السلطات الصحية للعزل الذاتي منعاً لانتشار الفيروس.

وكانت أوروبا، تأمل بترسيخ بوادر الأمل التي برزت في عطلة نهاية الأسبوع الفائت عندما تراجع عدد الوفيات في إيطاليا وإسبانيا، الدولتين الأكثر تأثراً. لكن عادت الحصيلة اليومية للوفيات الى الارتفاع من جديد في إسبانيا بعد أربعة أيام من الانخفاض، فسجلت 743 وفاة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 13798، لكن السلطات تعتبر أن الميل نحو الانخفاض مستمرّ.

وفي السويد، أعلن عن وفاة أكثر من مئة شخص خلال 24 ساعة، وفي المقابل سجلت ايطاليا حصيلة متدنية من الوفيات، كما سجل عدد حالات الإصابة الجديدة أدنى زيادة له منذ 13 مارس الماضي.

وفي حين، رفضت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل تحديد موعد ثابت لتخفيف الإجراءات الصارمة في ألمانيا والمفروضة على حركة المواطنين، مؤكدة أن الإجراءات ستبقى حتى التاسع عشر من هذا الشهر، قالت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج إن بلادها ستخفف بعض القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وأضافت خلال مؤتمر صحفي «نجحنا معاً في السيطرة على (تفشي) الفيروس، وبالتالي يمكننا تخفيف القيود على المجتمع شيئاً فشيئاً». وكان وزير الصحة ذكر يوم الاثنين أن الوباء صار «تحت السيطرة» في النرويج، مشيرا إلى انخفاض معدل انتقال المرض. وقالت سولبرج إنه في الوقت نفسه يجب أن يستمر العمل من المنزل وأن يعتاد النرويجيون على اتخاذ إجراءات مكافحة التلوث «لفترة طويلة». (وكالات)