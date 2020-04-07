وزير بأربيل: الخليج 365 صوت المظلومين في العراق والمنطقة

إسطنبول/ الخليج 365

قال الوزير التركماني المسؤول عن شؤون المكونات في إقليم كردستان شمال العراق، أيدن معروف، إن "وكالة الخليج 365 تعد صوت المظلومين في العراق والمنطقة".

جاء ذلك في رسالة بعثها معروف لمراسل الخليج 365، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الوكالة، والذي صادف أمس الإثنين، تقدم خلالها ببالغ الشكر لكافة العاملين بالوكالة، متنمنيا دوام النجاح لهم.

وأكد على أن وكالة الخليج 365، "كانت على الدوام صوت المظلومين في العراق وعموم المنطقة".

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وشدد على أن الخليج 365 "ساهمت بشكل كبير في إطلاع العالم على الضغوطات والتهديدات والظلم الذي تعرض له تركمان العراق في السنوات الماضية".

واحتفلت وكالة الخليج 365، الإثنين 6 أبريل/ نيسان 2020، بمرور 100 عام على تأسيسها، بتعليمات من مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

ومنذ تأسيسها، أخذت الخليج 365 على عاتقها، مهمة تلبية الحاجة إلى معرفة الأخبار الحقيقية، في ظل ظروف النضال الوطني الصعبة، وإيصال صوت تركيا إلى العالم بأسره.

وتقدم الخليج 365 خدماتها لـ6 آلاف وسيلة إعلامية في 100 دولة، عبر موظفيها الذين يتجاوز عددهم الثلاثة آلاف وينتمون لـ124 جنسية.

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