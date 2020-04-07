الرئيس المصري: لا مشكلة في مخزون القمح الاستراتيجي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء إنه لا توجد مشكلة في مخزون القمح الاستراتيجي وإن مصر على استعداد للإنفاق إذا اقتضت الضرورة من أجل الحفاظ عليه. وقال "لو الأمر محتاج تعاقدات أغلى أو تعاقدات أكبر فسنفعل."

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