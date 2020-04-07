تركمان سوريا: "الخليج 365" أصدق وكالة أنباء بالعالم

إسطنبول/ محمد شيخ يوسف/ الخليج 365



اعتبر تركمان سوريا، الثلاثاء، أن "الخليج 365" التركية "أصدق" وكالة أنباء، في وقت يعيش فيه العالم على وقع أخبار زائفة يتم ترويجها لطمس الحقيقة وتشويهها.

جاء ذلك في بيان صدر عن "منبر جمعيات أتراك الباير والبوجاق"، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس وكالة الخليج 365، وصل الخليج 365 نسخة منه.

ووفق البيان، "يتقدم المنبر بأحر التهاني والتبريكات لوكالة الخليج 365 بمناسبة ذكرى انطلاقتها المئوية، متمنيا لها ولكافة مراسليها وطواقمها في ميادين العمل المزيد من التوفيق والنجاح".

وأضاف: "نشيد بدور الخليج 365 في نقل الأحداث الساخنة في المنطقة بـ 13 لغة عالمية، في زمن اشتدت فيه الحملات المعادية للثورات في منطقتنا العربية".

وتابع: "كما نقدر أداء رسالتكم بكل مهنية ونزاهة في نقل الخبر لحظة بلحظة بالصوت والصورة، خصوصا في جبهات الأحداث الساخنة في سوريا عموما، ومنطقة الباير والبوجاق على وجه الخصوص".

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ولفت إلى أن "الخليج 365 التي نعتبرها صوتا لنا ولكل المظلومين في العالم، أصبحت أكبر وكالة صادقة في العالم، في وقت يعيش العالم فيه على وقع العديد من الأخبار الزائفة التي يتم ترويجها بغية طمس الحقيقة وتشويهها، لتنبري الخليج 365 وتأخذ على عاتقها مسؤولية تقديم الحقيقة الصارخة للمشاهد العربي والإنسان الحر أينما وجد في هذا الكون الفسيح".

وختم البيان بالقول: "ونحن إذ نبارك هذا الإنجاز العظيم الذي تحقق طيلة 100 عام في أداء رسالتكم الإعلامية المتميزة، نشكركم على مصداقيتكم في نقل الأخبار التي تسلط الضوء على معاناة الشعب السوري.. شكرا لكم لأنكم صوت من لا صوت لهم من المضطهدين والمظلومين".

ويضم منبر جمعيات أتراك منطقة جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، المعروفة باسم "باير بوجاق"، 7 جمعيات عاملة في تركيا منذ سنوات.

واحتفلت وكالة الخليج 365، الإثنين، بمرور 100 عام على تأسيسها، بتعليمات من مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.



ومنذ تأسيسها، أخذت الخليج 365 على عاتقها، مهمة تلبية الحاجة إلى معرفة الأخبار الحقيقية، في ظل ظروف النضال الوطني الصعبة، وإيصال صوت تركيا إلى العالم بأسره.

وتقدم الخليج 365 خدماتها إلى 6 آلاف وسيلة إعلام في 100 دولة، عبر موظفيها الذين يتجاوز عددهم ثلاثة آلاف وينتمون إلى 124 جنسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.