السعودية: ارتفاع إصابات "كورونا" إلى 2752 حالة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت السعودية اليوم الثلاثاء أن الحصيلة الاجمالية الناجمة عن انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ارتفعت إلى 2752 حالة.

وذكرت وزارة الصحة السعودية بحسب التحديث على موقعها الرسمي لرصد حالات فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) انه تم تسجيل 229 حالة إصابة منذ الأمس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2752 حالة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشطة القائمة فعليا في المملكة وصل بذلك إلى 2163 حالة بعد استبعاد حالات الشفاء والوفاة.

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وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 551 حالة حتى الآن مشددة على الجميع ضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية.

وكانت السعودية سجلت 38 حالة وفاة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) حتى الآن.