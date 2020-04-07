كورونا يعرقل انضمام مبابي إلى ريال مدريد

كشفت تقرير صحفي فرنسي، اليوم الثلاثاء، عن عدم دخول ريال مدريد، في مفاوضات، الصيف المقبل، لضم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وارتبط اسم مبابي (21 عامًا) بالانتقال إلى ريال مدريد، بناء على رغبة مشتركة من رئيسه فلورنتينو بيريز، ومدربه زين الدين زيدان.

وبحسب موقع “le10sport” الفرنسي، فقد تأكد عدم دخول ريال مدريد في مفاوضات لضم مبابي هذا الصيف، بسبب فيروس كورونا، وما سببه في ضرر اقتصادي بالغ على الأندية.

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وسينتظر ريال مدريد حتى صيف 2021، مع تبقي موسم واحد فقط على نهاية عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، من أجل إقناع النادي الفرنسي ببيع لاعبه، حتى لا يرحل مجانًا.

إلا أن ذلك بالطبع مرتبط بصد مبابي لمحاولات باريس سان جيرمان المستمرة لتجديد تعاقده.

ويدرك باريس سان جيرمان خطط ريال مدريد جيدًا، لذلك يحاول بكل ما أوتي من قوة للتوصل إلى اتفاق مع مبابي، قبل نهاية الموسم الجاري، حتى لا يبدأ الموسم الجديد وينتهي بدون اتفاق، ويكون مضطرًا لبيع اللاعب.