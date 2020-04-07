كورونا يجبر الجيش التركي على "ترتيبات جديدة" في سوريا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty دبابات تركية

وقالت وزارة الدفاع إن القوات المنتشرة في سوريا لن تدخل مناطق العمليات أو تخرج منها إلا بإذن من قائد الجيش. وأضافت "بذلك يكون قد تم تقييد تحرك القادة والجنود إلا إذا كان هناك إذن بذلك".

وقالت الوزارة إنه تم إرسال أطباء إلى مناطق العمليات لأسباب، منها إجراء تدريبات تتصل بمرض كورونا.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إن حصيلة حالات الوفاة بسبب مرض كوفيد-19 زادت 73 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى 574 حالة.

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كما ارتفعت حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا، المسبب للمرض، 3135 ليصل الإجمالي في تركيا إلى 27 ألفا، و69 حالة إصابة.

وأضاف الوزير أنه تم إجراء 20 ألفا و65 فحصا لمن يشتبه بأنهم مرضى بكوفيد-19 في تركيا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقيدت تركيا، وهي التاسعة على مستوى العالم في عدد الإصابات بفيروس كورونا، الكثير من تنقلات السكان وأغلقت حدودها بالكامل تقريبا، كما أغلقت الشركات.

وفي أحدث إجراءات مكافحة الفيروس قالت وزارة الدفاع التركية إنها شكلت وحدة جديدة لمكافحة انتشار المرض.