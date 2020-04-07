تعرف على أهم الإجراءات السعودية لحماية ضيوف الرحمن من خطر عدوى "كورونا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ بداية تفشى وباء كورونا أو فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فى ختلف أنحاء العالم، سارعت المملكة العربية السعودية، و رئاسة شئون الحرمين باتخاذ إجراءات احترازية نتسارعة لحماية ضيوف الرحمن من خطر انتقال العدوى إليهم ، وفيما يلى نسرد اهم تلك القررات،
ـ فى حدث تاريخى، أخلت السلطات السعودية، الكعبة المشرفة، بالحرم المكى من المصلين.
ـ طالب وزير الحج والعمرة، محمد صالح بن طاهر، المسلمين حول العالم ممن يرغبون فى أداء فريضة الحج التريث قبل إبرام عقود رحلاتهم .
ـ إلغاء العمرة للمواطنين والمقيمين والزوار وإخلاء الحرم .
ـ شئون الحرمين وجهت بإغلاق الأبواب غير الرئيسية بالمسجد الحرام
ـ إغلاق مشارب بئر زمزم تفادياً لانتشار فيروس كورونا
ـ رئاسة شئون الحرمين علقت برامج الزيارة لمرافقها الخارجية
ـ السعودية قررت تعويض الأشخاص الذين اشتروا تأشيرات عُمرة وحجزوا تذاكرهم، ولم يتمكنوا من السفر لتأدية الشعيرة الدينية.
ـ أتاحت وزارة الحج والعمرة بالمملكة للمعتمرين العالقين تقديم طلبات الإعفاء من الغرامات المالية والآثار القانونية المترتبة على تأخر مغادرتهم.
ـ وجهت وزارة الحج والعمرة الشركات بمتابعة المعتمرين بالمملكة وتقديم التسهيلات.
ـ فتح الطواف لغير المعتمرين .
ـ إطلاق أعمال التنظيف والتعقيم بشكل مستمر على مدار الساعة لصحن المطاف والحجر الأسود بالحرم المكى
ـ تطهير وتعقيم الكعبة
ـ عملية تنقية الهواء بالحرمين 9 مرات يوميا بنسبة 100%.
ـ استخدام أجهزة تضخ رذاذ لتعقيم الأسطح والأرضيات والسجاد.
ـ وقف العمل على الشاشات "التاتش" فى الحرمين الشرفين للوقاية من كورونا
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