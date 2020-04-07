شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ملحوظ في عدد حالات التعافي من «كورونا» عربياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- بيروت - الكويت- بغداد- الخرطوم:

”الخليج 365”

شهد يوم، أمس الاثنين، ارتفاع حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في عدة دول في المنطقة مثل: السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، لبنان، والمغرب، فيما جددت منظمة الصحة العالمية أن اليمن لم تسجل حتى أمس أي إصابة بالفيروس، في حين واصلت الدول تعزيز إجراءاتها الاحترازية لمنع تفشي الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 138 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع كبير لهذا المعدل الذي بلغ سابقاً 206 حالات، وهي أقل حصيلة إصابات خلال الشهر الجاري، لافتة إلى تسجيل 4 وفيات جديدة، ليصل المجموع إلى 38 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة، أنه قد تعافى 63 مريضاً، ليصبح مجموع المتعافين 551 حالة حتى الآن.

وأعلنت الداخلية السعودية حظراً شاملا للتجول في مدن الرياض ،تبوك ،الدمام ،الظهران والهفوف،كما أعلنت منعاً تاما للتجوال في محافظات الطائف،جدة ،القطيف والخبر .

بدورها، أعلنت الكويت، أمس شفاء أربع حالات من «كورونا»، ليرتفع بذلك عدد حالات التعافي إلى 103 حالات.

كما أعلنت وزارة الصحة الكویتیة تسجیل 109 حالات إصابة جدیدة بالفیروس ، لیرتفع بذلك عدد الحالات إلى 665 حالة في أعلى معدل يومي للإصابات.

واعتمد مجلس الوزراء الكويتي، أمس، تمديد عطلة الوزارات والجهات الحكومية لمدة أسبوعين، وذلك حتى 26 الجاري، كما قرر تمديد ساعات حظر التجول الجزئي ساعتين، لتنتهي في السادسة صباحاً بدلاً من الرابعة فجراً، إضافة إلى فرض حظر كلي للتجول في منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة في محيط العاصمة، كما أقر المجلس المرحلة الثانية من خطة إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس تعافي 20 حالة إضافية من «كورونا»، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 451 حتى الآن.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس عن تسجيل 33 إصابة جديدة بـ«كورونا» ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 331 حالة، وأن 61 حالة قد تماثلت للشفاء، بينما توفيت حالتان بالفيروس.

وسجلت قطر، أمس 228 إصابة جديدة بكورونا ،ليرتفع عدد المصابين إلى 1832،فيما وصلت حالات التعافي الى 131 حالة ،ولم تسجل أي حالة وفاة .

وأعلن لبنان أمس ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» إلى 541 حالة بزيادة 14 إصابة جديدة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 19 حالة، بعد تسجيل وفاة جديدة، في حين بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الأحد 55 حالة.

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وبالنسبة للمغتربين العائدين من الخارج لم يتم تسجيل إصابات حتى تاريخه، حيث تم إجراء 164 فحصاً. وجددت منظمة الصحة العالمية، أمس على لسان ممثلها في اليمن ألطف موساني تأكيدها أن اليمن لا يزال البلد الوحيد في إقليم الشرق الأوسط الذي لم يسجل أي حالة إصابة حتى صباح أمس بـ«كورونا».

الأردن يستأنف عمل قطاعات

وسمحت الحكومة الأردنية أمس لمصانع الألبسة بعودة التشغيل جزئياً داخل المناطق التنموية خلال أيام وفق ضوابط.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 22 حالة جديدة بإجمالي 345 مصاباً، وارتفاع إجمالي التعافي إلى 110 أشخاص.و أكدت لجنة مكافحة الأوبئة عزل منطقة بالكامل وتعقيمها في لواء ماركا الجنوبية التابع للعاصمة لاكتشاف إصابات.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، بتسجيل 15 إصابة جديدة بـ«كورونا»، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 252 إصابة في الأراضي الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس، عن تسجيل 70 إصابة جديدة بـ«كورونا»، ليبلغ مجموع الإصابات1031، فيما بلغ مجموع الوفيات 64، ومجموع حالات الشفاء 344.

وأعلنت المغرب،أمس، تسجيل 92 إصابة بـ«كورونا» ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1113 حالة، وبلغت الحالات التي تماثلت للشفاء 76 ، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 71.

وفي الجزائر، تم تسجيل 21 وفاة و103 إصابات جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 173 والإصابات إلى 1423.

أشادت الجامعة العربية بالأدوار المهمة التي تقوم بها القوات المسلحة والجيوش العربية، في الاهتمام بالقطاع الصحي، بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا ، مؤكدة أن هذا يعكس أنها ليست معنية بحماية الوطن فقط، وإنما هـي معنيــــــــة بحمــــاية المواطن أيضاً.

ولفت السفير قيس العزاوي، الأمين العام المساعد للجامعة، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، في تصريح لـ«الخليج»، إلى أن القوات المسلحة والجيوش العربية تلقت تعليمات من القيادات العليا بالتدخل لمساعدة الأهالي، سواء في أعمال التطهير والتعقيم، أو تقديم المساعدات اللوجستيـــة الخاصة بالقطاع الطبي،أو من خلال إقامة مستشفيات ميدانية، إن تطلب الأمر ذلك.

مصر: إغلاق ثاني مستشفى وتعقيم العلمين

وتم إغلاق مستشفى دار الشفاء بالعامرية في الاسكندرية، بعد اكتشاف حالة إصابة بـ«كورونا»،فيما تم تعقيم وتطهير جميع مواقع تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة.

دمشق تمنع التجول بالمنتزهات والحدائق

وأصدرت محافظة دمشق تعميماً يقضي بمنع التجول والتنزه في منطقة الربوة ومحيط حديقة الجاحظ، وضمن الحدائق العامة في المدينة في كافة الأوقات، وبدأ تطبيق القرار اعتباراً من ظهر أمس.