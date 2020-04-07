جهود «غرفة الشارقة» أوصلت صوت مجتمع الأعمال للمعنيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

نجحت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في تعزيز دورها، صوتاً لمجتمع الأعمال، وممثلاً للقطاع الخاص؛ من خلال العمل على تذليل كافة التحديات التي تواجههم؛ وذلك في ضوء المتغيرات والتطورات العالمية المرتبطة بتداعيات فيروس «كورونا» المستجد، وكان آخرها تنسيقها المثمر مع المجلس التنفيذي والجهات الحكومية المعنية والتواصل الدائم مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص الذين تمثلهم الغرفة، فضلاً عن الدور المهم الذي تقوم به مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلة الغرفة؛ من خلال التواصل مع مختلف القطاعات الاقتصادية؛ لرصد احتياجاتهم ورفعها للمعنيين؛ بهدف الخروج بمبادرات ومحفزات نوعية؛ تساعدهم على النهوض بأعمالهم.

تضمنت حزمة المحفزات التي أقرتها حكومة الشارقة مؤخراً؛ لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد، سبعة مبادرات رفعتها غرفة الشارقة وتم اعتمادها؛ حيث شملت على إعفاء المستأجرين للمباني التابعة لغرفة الشارقة (مبنى تجارة 1وتجارة 2) ولمدة 3 أشهر اعتباراً من 2020/‏4/‏1، وإعطاء خصم بنسبة 30% للأعضاء المنتسبين في الغرفة؛ للمشاركة في معارض إكسبو الشارقة لعامي 2020 /‏2021، وإعفاء المشاركين في المعرض الدائم للصناعات الوطنية من رسوم الإيجار ولمدة 3 أشهر اعتباراً من 2020/‏4/‏1، وخصم 50% للمحال والمراكز التجارية والأسواق المركزية المشاركة في الحملات التسويقية التي تنظمها الغرفة عام 2020، وإعفاء المحال من المنطقة الوسطى والشرقية (الذيد - كلباء - خورفكان - دبا) من رسوم المشاركة في الحملات التسويقية التي تنظمها الغرفة عام 2020، فضلاً عن إعفاء منتسبي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مركز تجارة 101 من الرسوم الإيجارية حتى نهاية عام 2020، وإعفاء المستأجرين من الإيجار بمبنى مركز إكسبو الشارقة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من إبريل/‏نيسان الجاري.



حراك مثمر



في هذا السياق، أكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الغرفة تسعى دائماً إلى تعزيز دورها؛ بصفتها صوت مجتمع الأعمال في الإمارة، مشيراً إلى أن الغرفة نجحت خلال الفترة في إيجاد قنوات اتصال بين القطاع الخاص والجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية، وإحداث حراك مثمر؛ نتج عنه الخروج بالعديد من المحفزات؛ لخدمة الصالح العام ومصالح مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة، مؤكداً أن التجاوب السريع من قبل حكومة الشارقة بقيادة وتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، في ظل المرحلة الراهنة؛ إنما يعكس متانة اقتصاد إمارة الشارقة، وقدرته على طرح الحلول التي تضمن استمرارية الأعمال، وجاهزيته؛ للتعامل مع كافة الظروف والمتغيرات، كما توصل رسالة إلى مجتمع الأعمال، أنهم ليسوا لوحدهم، وأن إمارة الشارقة تقف إلى جانبهم؛ لمواجهة كافة التحديات والمتغيرات الطارئة على بيئة أعمالهم، معرباً عن التزام الغرفة باستكمال دورها، ومثنياً على التعاون الذي تبديه الهيئات الحكومية؛ للمحافظة على استمرارية الأعمال، ودعم القطاع الخاص.



دعم حكومي للقطاع الخاص



أكد عدد من رؤساء مجموعات العمل القطاعية التابعة للغرفة ورجال الأعمال وأعضائها، أن حزمة المحفزات الصادرة عن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة؛ تمثل رسالة مهمة من شأنها: توفير الدعم، وإعطاء أولوية لشركات القطاع الخاص بمختلف القطاعات التجارية والصناعية، مؤكدين أن هذه المبادرات سيكون لها تأثيرها الإيجابي الكبير على قطاعات الأعمال المختلفة في الإمارة، وستعزز من ثقة المستثمرين والشركات.

اعتبر سعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن جملة المحفزات؛ تؤكد دعم حكومة الشارقة للقطاع الخاص والمجتمع ككل في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيداً بالجهود التي تبذلها غرفة الشارقة؛ لإيصال صوت القطاع الخاص إلى الجهات الحكومية؛ لإيجاد مبادرات من شأنها مساعدتهم في تجاوز هذه المرحلة، ولفت السويدي إلى أن مجموعة عمل قطاعات العقارات في الغرفة دأبت مبكراً في التواصل مع ملاك العقارات ودعوتهم إلى تبني النهج الحكومي في إمارة الشارقة، والعمل على التيسير على المستأجرين المتضررين؛ من خلال تأجيل دفعات الإيجار، خاصة فيما يتعلق بالعقارات التجارية؛ حيث تسهم هذه الإجراءات في تمكين المستأجر من المحافظة على استمرارية عمله التجاري، في ظل التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم؛ نتيجة لانتشار فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد 19).

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واحدة من أهم المبادرات



من جانبه، قال لالو صامونيل رئيس مجموعة اللجنة التمثيلية لقطاع الصناعة: إن حزمة المحفزات التي أعلنت عنها حكومة الشارقة تعد واحدة من أهم المبادرات الممنوحة لمجتمع الأعمال في الشارقة في ظل هذه الظروف غير المتوقعة؛ حيث إنها تعكس النهج الحكيم في إعطاء الأولوية؛ لدعم مختلف قطاعات الأعمال، إلى جانب الحكمة في التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الخاص، مشيراً إلى أن حزمة المحفزات؛ ستعطي دفعة معنوية كبيرة لمجتمع الأعمال إلى جانب طمأنة المستثمرين في ظل الظروف الراهنة على استثماراتهم، لافتاً إلى الدور المهم الذي تقوم به غرفة الشارقة في تسهيل ممارسة الأعمال واستمراريتها؛ من خلال توفير الدعم الكامل لأعضائها المنتسبين بمختلف الوسائل.



الأصعب من الأزمات إدارتها



بدوره، قال ممدوح الحكيم رئيس لجنة مجموعة عمل قطاع الفنادق في الغرفة: إن الأصعب من الأزمات هو إدارتها، ونحن في مجموعة قطاع الفنادق على اتصال دائم مع المعنيين؛ من أجل القيام بدور فاعل؛ لتقديم اقتراحات وحلول المناسبة لكافة التحديات التي يواجهها القطاع الفندقي.

قال خالد عمر باطرفي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة قطاع تجارة السيارات: إن أولويتنا صحة مجتمعنا إضافة إلى المتعاملين وفريق العمل، داعياً مجتمع الأعمال إلى اعتماد الإجراءات الوقائية؛ من خلال تفعيل الخدمات الإلكترونية بشكل يلبي تطلعات المتعاملين، مثمناً جهود الغرفة في هذا المجال؛ عبر إتاحة منصاتها الذكية، وتوفير الدعم لمجتمع الأعمال عن طريق توفير كل السبل لأجل ذلك؛ حرصاً على السلامة العامة.



إجراءات احترازية



من جهته، توجه ماجد محجوب الرئيس التنفيذي لشركة دلتا فود اندستريس، بالشكر والتقدير لجهود غرفة الشارقة، ودورها الذي تقوم به في ظل هذه الظروف الراهنة، مؤكداً التزام شركة دلتا بالإجراءات الوقائية؛ لمحاربة فيروس «كورونا» المستجد، وأضاف: لقد قمنا بالعديد من التدابير الاحترازية؛ من حيث تعقيم جميع المكاتب ومناطق الإنتاج والتخزين عن طريق رش المواد المعقمة إضافة إلى تحديد أماكن مخصصة لمواد التعقيم، تبدأ من منطقة الاستقبال؛ حيث يتم قياس درجات الحرارة للموظفين والمتعاملين، فضلاً عن تنظيم ورش توعوية؛ للعمال بكافة الإرشادات الوقائية، إلى جانب تطبيق نظام العمل عن بُعد الجزئي وتقليص عدد العمال في شكل ورديتين، بدلاً من وردية واحدة، مما يساعد على تقليل العدد وتجنب الازدحام؛ وذلك استجابة إلى دعوة غرفة الشارقة.