ساعــي بريـد بمـلابــس تنكريــة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابتكر ساعي البريد البريطاني جلين والتون، طريقة للتسرية عن السكان القابعين في بيوتهم التزاماً بإجراءات العزل العام المفروضة لكبح تفشي وباء كورونا.

ويسلم والتون الخطابات والطرود وهو يرتدي في كل مرة ملابس غريبة، ليبدو في هيئة لص أو سارق أو مصارع أو أميرة أو حتى شخصية بيكاتشو في لعبة البوكيمون، لتخفيف آثار العزلة عن السكان في بيوتهم.

وقال والتون: «لم أعد أتحمل روح التشاؤم وغياب الابتسامة عن وجوه الناس». وأضاف: «لهذا أردت أن أغير ذلك بأن ارتدي الملابس التنكرية في العمل. الناس والأطفال ينتظرونني ويصفقون ويهللون ويكتبون لافتات من أجلي».

وإضافة إلى التسرية عن السكان، يجمع والتون الذي يسلم البريد في بلدة مانسفيلد وودهاوس في نوتنجها مشير وسط إنجلترا، تبرعات من خلال الملابس الغريبة التي يرتديها.