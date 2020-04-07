دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن تصميم الكاميرة في هاتف iPhone 12 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت تسريبات مصورة لهاتف ابل القادم iPhone 12 Pro على تويتر مؤخراً، والتي سلطت الضوء على تصميم الكاميرة في الهاتف، حيث تأتي الكاميرة بتصميم يحاكي iPad Pro 2020، مع إعدادات ثلاثية وماسح LiDAR.

نشر على صفحة [email protected] في تويتر صورة لهاتف iPhone 12 Pro، والتي تعود لنموذج للهاتف رصد في iOS 14 وفقاً لمصدر التسريبات، كما أشارت التسريبات إلى أن هذا التصميم يقدم في كلاً من هاتفي iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max.

وتضم إعدادات الكاميرة وفقاً لماء جاء في التسريبات مستشعر بزوايا عرض واسعة، وأخر بزوايا عرض فائقة الإتساع وأخر بعدسات Telephoto، كما تضم الإعدادات ماسح LiDAR الذي قدم في جهاز iPad Pro اللوحي للعام 2020.

ولقد أشارت مجموعة من التسريبات السابقة إلى أن ابل تقدم في إصدارات هذا العام من سلسلة هواتف iPhone 12 مستشعر يدعم عمق التصوير.

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أيضاً تقدم الصورة نظرة أوضح على الترتيب الذي يقدم من ابل في إعدادات الكاميرة لهاتف iPhone 12 Pro لدعم إضافة ماسح LiDAR إلى الإعدادات، أيضاً من المتوقع أن ينتقل الفلاش إلى منتصف إعدادات الكاميرة وفقاً لما يظهر في الصورة.

يذكر أن ابل قد حددت سابقاً موعد للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف iPhone 12 في خريف هذا العام، إلا أن تسريبات نشرت مؤخراً أشارت إلى أن ابل قد تلجأ إلى تأجيل موعد الإعلان الرسمي عن الإصدارات الجديدة نتيجة لتداعيات تفشي فيروس كورونا في العالم.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن تصميم الكاميرة في هاتف iPhone 12 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.